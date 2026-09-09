Росія атакувала Україну балістикою та майже 200 дронами: скільки цілей знищила ППО

Повітряна тривога / © tsn.ua

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У ніч проти 9 вересня російські війська здійснили масовану атаку по Україні. Ворог застосував балістичні ракети «Іскандер-М», ракети S8000 «Бандероль», а також 196 ударних БпЛА типів Shahed, зокрема реактивних, «Гербера» та дронів-імітаторів «Пародія». Знешкоджено 165 цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Запуски здійснювалися з території Росії, тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму, а також з акваторії Азовського моря.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Скільки цілей збила ППО

Станом на 08:30 українська протиповітряна оборона знищила або подавила 165 ворожих безпілотників типів Shahed, «Гербера» та інших.

Водночас зафіксовані влучання російських ракет і ударних дронів на 23 локаціях. Ще на чотирьох місцях впали уламки збитих повітряних цілей.

Атака триває. У повітряному просторі України досі перебувають ворожі безпілотники.

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Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Раніше у Києві запроваджують дворівневу систему повітряних тривог — жовту та червону. Від рівня загрози залежатиме робота громадського транспорту, зокрема метро, а також ТРЦ. Жовтий рівень — транспорт працюватиме, зокрема метро зможе перевозити пасажирів Південним мостом. Червоний рівень — рух наземними ділянками метро припинятимуть, а транспортні обмеження посилюватимуть. Нова система має допомогти не зупиняти повністю життя столиці за меншої загрози, водночас зберігаючи безпеку людей.

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