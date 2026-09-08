Українську ракету "Корал" вперше показали у Польщі: які цілі вона здатна знищувати

Ракета Корал / © Міністерство оборони України

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Україна вперше показала на виставці у Польщі пускову установку зенітної ракети «Корал». Вона призначена для збиття повітряних і балістичних цілей, а її характеристики стали кращими, ніж у початковому проєкті.

Про це повідомляє «Мілітарний».

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Ракета «Корал» — що про неї відомо

На фото з виставки показано запуск ракети з установки на базі чеської вантажівки Tatra. Головне завдання комплексу — протиповітряна оборона, але у виняткових випадках ракетою можна бити й по наземних або морських цілях.

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Згідно з оприлюдненими даними, ракета «Корал» завдовжки 4,8 метра та діаметром 230/300 міліметрів. Важить 450 кілограмів, з яких 36 кілограмів припадає на бойову частину.

Повідомляється, що розмах крил ракети становить 835 міліметрів, а рулів — 685 міліметрів. Її система наведення поєднує інерціальну навігацію, радіокорекцію та активну радіолокаційну головку самонаведення.

Ракета Корал. Фото: Мілітарний / © Український мілітарний портал

Зазначається, що розробка проєкту «Корал» розпочалася у 2016 році — тоді ракету планували використовувати у складі зенітно-ракетного комплексу корабельного базування. Публічно повнорозмірний макет розробки ДККБ «Луч» презентували у 2021 році на виставці «Зброя та Безпека» у Києві як уніфіковану модульну ракету для сухопутних, корабельних і потенційно авіаційних систем.

Ракета Корал. Фото: Мілітарний / © Український мілітарний портал

Також у виданні додали, що з моменту першої презентації габарити та параметри ракети зазнали змін. Початково її маса становила близько 300 кг (бойова частина — 25 кг), довжина — 4,33 м, а заявлена дальність ураження сягала до 30 км при висоті до 10 км.

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Головна особливість проєкту — максимальна уніфікація деталей. Ще у 2021 році генеральний конструктор бюро «Луч» Олег Коростельов оцінював готовність розробки приблизно на 70%. Тоді «Корал» розглядали як ракету середньої дальності в лінійці українських систем ППО з радіусом дії від 10 до 100 кілометрів.

Ракети до ППО для України — останні новини

Нагадаємо, Іспанія продовжить постачати Україні ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, щоб допомогти захистити українське небо від російських атак, зокрема балістичних.

Також ми писали, що Велика Британія виділяє 100 млн фунтів стерлінгів, або близько 116 млн євро, на новий пакет протиповітряної оборони для України. До нього увійдуть ракети для систем Patriot, які планують поставити до настання зими.

раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що США можуть надати «зимовий пакет» для України, який має включати засоби протиповітряної оборони та енергетичну допомогу.

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