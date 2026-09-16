Самый узкий автомобиль в мире: Fiat шириной всего 50,2 см установил рекорд Гиннеса

Самый узкий автомобиль в мире

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Итальянский механик Андреа Марацци спроектировал и собрал самый узкий в мире автомобиль, подходящий для полноценной езды. Основой для создания рекордного транспортного средства в ширину всего 50,2 см служила модель Fiat 1993 года выпуска.

Об этом говорится в видео Книги рекордов Гиннеса.

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Как выглядит самый узкий в мире автомобиль: обзор

Это уже большинства стандартных чемоданов для ручной клади и почти вдвое меньше ширины обычного велосипеда.

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Представители организации официально подтвердили рекорд в сентябре 2026 года, а описание чудо-машины вошло в новый выпуск Книги рекордов Гиннесса 2027 года.

Проект под названием Flat Fiat изобретатель реализовал на базе семейного предприятия по утилизации и разборке авто Autodemolizione Marazzi. На разрезку, сварку и полную переборку Fiat Panda 1993 года выпуска мастер потратил около года.

При этом примерно 99% использованных деталей — оригинальные запчасти от «Фиата», за исключением силовой установки. В результате длительных экспериментов кузов уменьшился примерно до трети своего заводского размера.

Технические параметры и возможности рекордсмена:

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Габариты: длина — 3,40 м, высота — 1,45 м, ширина — 50,20 см.

Вес: около 264 кг.

Силовая установка: небольшой электродвигатель от электроскутера с батареей на 24V.

Динамика: максимальная скорость достигает 15 км/ч, а запас хода на одном заряде — ориентировочно 25 км.

Оснащение: компактный руль, четыре колеса, одна передняя фара и два задних фонаря.

Салон рассчитан строго на одного человека: водитель сидит ровно по центру и занимает практически все внутреннее пространство. Несмотря на то, что машина полностью рабочая и ездит на электротяге, у нее нет сертификации для дорог общего пользования.

Поэтому передвигаться на ней можно только в закрытых помещениях, на специальных площадках или во время демонстрационных шоу.

Для сравнения, даже сверхкомпактный городской микроавтомобиль Renault Twizy имеет ширину от 120 до 140 см, то есть по меньшей мере вдвое шире произведения итальянца. В Книге рекордов Гиннеса отметили, что фиксировали достижения именно в категории «самый узкий автомобиль», а не самый маленький по общим габаритам.

По оценкам экспертов, хотя этот экземпляр создан в единственном числе и не уйдет в серийное производство, он наглядно демонстрирует крайние пределы экономии пространства.

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В гараже нашли заброшенный суперкар за миллион долларов

Напомним, в подземном гараже в Токио обнаружили редкий заброшенный суперкар Honda NSX-R первого поколения, покрытый толстым слоем пыли. Автомобиль в фирменном желтом цвете и безупречном состоянии считается «святым Граалем» для коллекционеров, а его стоимость превышает 1 миллион долларов.

В интернете предполагают, что машина осталась без движения из-за смерти владельца и суровых японских законов о наследстве, которые затрудняют переоформление или продажу такого имущества.

Honda NSX-R — это эксклюзивная облегченная версия с 3,2-литровым двигателем V6, созданная с участием легендарного гонщика Айртона Сенны. Модель выпускалась только для рынка Японии с 1992 по 1995 год тиражом всего в 483 экземпляра.

Благодаря отказу от кондиционера, звукоизоляции и аудиосистемы, а также установке карбон-кевларовых сидений Recaro, вес авто снизили на 120 кг. Ценность этой серии стремительно растет, и эксперты считают, что найденный экземпляр мог бы установить новый ценовой рекорд в случае легальной продажи.

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