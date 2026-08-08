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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Вкрала 2 млн, поки був у полоні, а тепер вимагає аліменти з мізерної пенсії: цинічний скандал із колишньою дружиною бійця

Колишня дружина привласнила мільйони військового, доки він був в полоні, а тепер змушує його платити аліменти з мізерної пенсії.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Забрала мільйони виплат і витягує останні гроші з пенсії по інвалідності як аліменти: шокувальна історія колишньої дружини експолоненого

Забрала мільйони виплат і витягує останні гроші з пенсії по інвалідності як аліменти: шокувальна історія колишньої дружини експолоненого / © ТСН

Поки військовий Олександр Скалацький був у російському полоні, його дружина розлучилася з ним, привласнила 2 млн грн виплат від держави, які належали бійцеві, а тепер ще й змушує платити аліменти з мізерної пенсії по інвалідності.

Про це Скалацький розповів виданню «Радіо Свобода».

Олександр розповів, що після повернення з полону втратив не лише сім’ю, а й значну частину своїх коштів. За його словами, колишня дружина отримала 2,5 мільйона гривень його зарплати. Також ще до полону дівчина відновила доступ до рахунку Олександра і перерахувала собі 72 тисячі грн.

Окрім того, нині він виплачує аліменти з пенсії, яку отримує через третю групу інвалідності.

«Коли я повернувся з полону, моя колишня дружина ще й подала на аліменти. В мене третя група інвалідності. Я живу на пенсію і виплачую аліменти», — зазначив захисник.

Поліція розслідує справу за статтею про шахрайство у великих розмірах. Ні сама колишня дружина Олександра, ні її адвокат коментувати ситуацію не захотіли

Детально історію Олександра Скалацького і те, як його ошукала колишня дружина, присвоїла зароблені власною кров’ю кошти і втекла за кордон з новим чоловіком ТСН розповідала у цьому великому матеріалі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: У ПОЛОНІ не знав, що дружина РОЗЛУЧИЛАСЬ ІЗ НИМ і забрала ВСІ ВИПЛАТИ! СЛІДСТВО ТРИВАЄ!

Схожа історія була на Рівненщині. Там мати привласнила 4 млн сина, поки той був у полоні. Проте 22-річний військовий Дмитро, який провів у російському полоні майже три роки, зрештою відсудив у власної матері майже 4 мільйони гривень.

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