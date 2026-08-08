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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
787
Час на прочитання
4 хв

Місячний гороскоп на 10–16 серпня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Кожен день нашого життя не схожий на інший, і його унікальність значною мірою визначається характеристиками місячних діб, що припадають на цей час.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 10 до 16 серпня.

Понеділок, 10 серпня

Цей день, незважаючи на те, що він припадає на початок робочого тижня, не варто витрачати на рутинну роботу та розв’язання господарських питань — зірки призначили його для духовного зростання та роботи над собою. Будь-яку проблему можна буде розв’язати, якщо відкласти її вбік і довіритися навколишньому світу, який зможе врегулювати її таким чином, який нам самим навіть на думку не спаде. Таємниці, що відкрилися цього дня, можуть допомогти в багатьох життєвих сферах, але якщо вони стосуються іншої людини, про них не можна розповідати стороннім особам.

Вівторок, 11 серпня

День потужної, але водночас позитивної — чистої та світлої — енергетики, коли слід творити, не руйнуючи водночас нічого. Необхідно перебувати в злагоді з собою та гармонії з навколишнім світом, не порушуючи рівноваги, що існує в просторі. Не можна дозволяти собі не тільки нечесні вчинки та ворожі висловлювання, а й недобрі думки, інакше дуже швидко доведеться на власному досвіді переконатися, як безпомилково діє закон бумеранга. Будь-які події, що відбуваються в цей час, є наслідком попередніх вчинків, тому і хвалити, і лаяти за них потрібно лише себе.

Середа, 12 серпня

Неоднозначний день, який розпочнеться як найчорніший і найнебезпечніший у всьому місячному циклі, але вже до обіду його енергетичні вібрації заспокояться, а наш настрій і, як наслідок, життя загалом почнуть налагоджуватися. Тому зранку бажано утриматися від серйозних справ, якої б сфери вони не стосувалися, а заразом і поменше спілкуватися з оточенням, особливо з тими, від кого, як ми вже з досвіду знаємо, не варто очікувати нічого доброго. Вже після обіду настане перший день місячного циклу, який є його фундаментом, тому від того, як ми його проведемо, залежатимуть наступні тридцять діб. У цей час потрібно не тільки будувати плани на найближчий час, а й провести його так, як ми хотіли б жити протягом усього місячного циклу.

Четвер, 13 серпня

День, коли енергія, необхідна для роботи, надходитиме поступово: зранку її не вистачить для серйозних справ, тому від них слід відмовитися, продовжуючи складати плани на майбутнє. У післяобідній час, коли ми відчуємо готовність до дії, можна ставати до їх втілення в життя, головне — не поспішати, а все робити поступово. Також можна шукати й знаходити нову інформацію, яка потрібна, насамперед, для успішної роботи — цього дня знання засвоюватимуться особливо легко.

П’ятниця, 14 серпня

Від самого ранку день буде позначений негативом, який ми відчуватимемо у всьому — від погоди за вікном до стосунків з іншими людьми, не кажучи вже про ділові чи професійні питання. Наше життя повернеться до спокійного й мирного ритму ближче до обіду, і саме на цей час можна, незважаючи на п’ятницю, планувати важливі справи. Також можна підписувати серйозні — зокрема, й фінансові — документи та укладати договори, а ось витрачати гроші слід з обережністю — втім, так бажано чинити завжди.

Субота, 15 серпня

Цей день сприятливий для будь-яких починань, які у вихідний, найімовірніше, стосуватимуться господарських справ, тому не варто зволікати з розв’язанням побутових питань, що вже давно нас турбують. Велика ймовірність появи — і вияву — негативу, який, набуваючи найрізноманітніших форм, намагатиметься впливати на нас — протистояти йому можна буде лише за допомогою позитиву, який — звісно, за бажанням — завжди можна знайти.

Неділя, 16 серпня

Цей день, який є періодом кардинальних життєвих змін, більше підходив би для буднів, але, оскільки цього місяця він припадає на неділю, слід виходити саме з цих обставин. Можна ухвалювати серйозні — можна навіть сказати, доленосні — рішення, що стосуються місця проживання та особистого життя, точніше, переїжджати до нового житла, навіть якщо воно буде розташоване в іншому місті чи навіть країні, і робити рішучі кроки у стосунках з коханою людиною.

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