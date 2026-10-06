Гарячу воду з-під крана не варто використовувати для приготування їжі: експерти пояснили чому

Гаряча вода / © Pixabay

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Гаряча вода з-під крана може містити більше свинцю та інших речовин, які потрапляють у неї з труб, кранів і сантехнічних з’єднань. Тому для приготування їжі, чаю та дитячих сумішей фахівці радять використовувати лише холодну воду, яку за потреби можна нагріти окремо.

Про це пише martha stewart.

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У чому проблема

Експертка з харчування Трейсі Брігман пояснює, що тепла або гаряча водопровідна вода під час проходження трубами може вимивати більше мінералів та інших речовин. Особливу увагу варто приділяти будинкам зі старою сантехнікою, де можуть використовуватися матеріали, що містять свинець.

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За словами фахівчині з токсикології Тетяни Чірс, гаряча вода швидше розчиняє свинець, тому його концентрація у воді може бути вищою. Небезпека полягає і в тому, що кип’ятіння не усуває свинець та інші хімічні забруднювачі — воно допомагає знищити багато мікроорганізмів. Ба більше, під час тривалого кип’ятіння частина води випаровується, через що концентрація деяких забруднювачів може збільшуватися.

Особливо чутливими до впливу свинцю є діти, немовлята та вагітні жінки. Тривалий вплив цієї речовини може негативно позначатися на розвитку нервової системи, когнітивних функціях та інших аспектах здоров’я.

Щоб зменшити можливий ризик, експерти радять перед набором води для приготування їжі пропустити холодну воду протягом 15–30 секунд. Якщо водою не користувалися кілька днів, наприклад після відпустки, її рекомендують зливати протягом 2–3 хвилин. Додатково можна використовувати фільтри, сертифіковані для зменшення вмісту свинцю у воді.

Висновок простий: якщо потрібно швидше закип’ятити воду для супу, макаронів, рису чи чаю, краще набрати холодну воду і вже потім нагріти її, а не використовувати гарячу безпосередньо з-під крана.

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Нагадаємо, яйця можуть бути частиною щоденного раціону, але важливий спосіб їх приготування. Дієтологиня Грейс Дероча радить варити яйця, готувати пашот або запікати їх — так можна обійтися без зайвого жиру; для омлету чи скремблу краще використовувати невелику кількість оливкової олії. Для тих, хто регулярно їсть яйця та хоче зменшити кількість насичених жирів, фахівчиня пропонує поєднання двох білків і одного жовтка. Збалансувати такий сніданок допоможуть овочі та бобові, які додадуть клітковину, вітаміни й мінерали.

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