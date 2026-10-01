Чоловік заявив, що його мобілізували без ВЛК: що вирішив суд

ВЛК, мобілізація / © ТСН.ua

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Одеський окружний адміністративний суд розглянув позов чоловіка, який намагався скасувати наказ про його призов на військову службу під час мобілізації. Позивач стверджував, що не проходив військово-лікарську комісію, не отримував документів про призов, а про мобілізацію дізнався лише після авторизації у застосунку «Резерв+».

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Що відомо про справу

Чоловік зазначав, що медичного огляду перед призовом фактично не проходив. За його словами, лікарі-спеціалісти його не оглядали, висновок ВЛК йому не оголошували та не вручали, а також він не отримував відповідної довідки чи інших документів, які підтверджували б проходження військово-лікарської експертизи.

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Позивач стверджував, що про свій статус військовослужбовця дізнався на початку травня 2026 року після встановлення та авторизації у «Резерв+». Він вважав, що внесення відповідних даних до реєстрів без фактичного медичного огляду не може підтверджувати законність проходження ВЛК.

Водночас суд встановив, що станом на 6 травня 2026 року в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів містилася інформація про те, що чоловік був знятий із військового обліку у зв’язку з мобілізацією.

Також у реєстрі була зазначена постанова ВЛК від 6 листопада 2025 року. Згідно з внесеними даними, чоловіка визнали придатним до служби у визначених військових частинах та підрозділах.

Суд звернув увагу, що позивач не надав доказів скасування або перегляду цієї постанови ВЛК. Також він не надав документів, які б підтверджували наявність відстрочки від мобілізації чи бронювання.

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У підсумку суд не погодився з доводами чоловіка про незаконність його призову. Суд зазначив, що позивач не надав належних і достатніх доказів того, що територіальний центр комплектування порушив вимоги законодавства під час його мобілізації.

Одеський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову про скасування наказу в частині призову чоловіка на військову службу під час мобілізації.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Мобілізація в Україні

Раніше Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував мобілізацію студента, який до призову подав до ТЦК заяву на відстрочку за навчанням. ТЦК отримав документи, але не розглянув заяву, натомість чоловіка направили на ВЛК, визнали придатним і мобілізували.

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Суд встановив, що на момент призову чоловік навчався на денній формі та мав право на відстрочку, а ТЦК не довів, що розглянув його заяву. У результаті суд скасував наказ про призов і зобов’язав військову частину звільнити чоловіка та виключити його зі списків особового складу.

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