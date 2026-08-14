Принцесса Диана / © Associated Press

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В мае 1995 года принцесса Диана в очередной раз продемонстрировала, почему её называли иконой стиля — в ноябре 1995 года, во время четырёхдневного частного визита в Аргентину, она встретилась с президентом и его дочерью, а её образ для этого мероприятия стал ещё одним примером того, как она умела безупречно сочетать протокол, женственность и модные тенденции.

Можно было ожидать, что она выберет сдержанный костюм, но принцесса остановила свой выбор на совершенно ином стиле — нежно-розовом костюме цвета «бабл-гам» от Atelier Versace из коллекции весна-лето 1995 года.

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Принцесса Диана / © Associated Press

Ансамбль состоял из короткого жакета с округлым воротником, двумя рядами золотистых пуговиц и накладными карманами, который Диана сочетала с юбкой-карандашом до колен. Силуэт был одновременно официальным и очень женственным. А розовый цвет придавал образу легкость, а фасон не делал его слишком романтичным. Она также не перегружала его аксессуарами, напротив, именно чистота линий позволяла розовому костюму оставаться главным акцентом.

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Сегодня в моду снова вернулись костюмы с четкими линиями, приталенные жакеты и юбки-карандаши. Поэтому набор Дианы легко представить в гардеробе современной женщины.

Интересно, что ещё до того, как Диана продемонстрировала этот наряд, его можно было увидеть и на подиуме — костюм демонстрировала супермодель Карла Бруни. Отличие заключалось лишь в пуговицах на жакете, ведь они были золотыми.

Карла Бруни / © Getty Images

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