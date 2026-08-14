"Оля, ты не знаешь, что такое концлагерь": экс-пленный упрекнул Полякову за ее слова

Экс-военнопленный Александр Гуржов и певица Оля Полякова

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Украинский военный и бывший военнопленный Александр Гуржов расскритиковал высказывания певицы Оли Поляковой в ее последнем громком интервью. Боец призвал публичных людей не использовать страшные термины типа «концлагеря» для эффектных метафор.

Об этом Гуржов написал в Threads под ником mega_shurup4ik.

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Гуржов, который сам пережил российский плен и на собственном опыте знает, что значит быть лишенным свободы, эмоционально обратился к Поляковой. Военный отметил, что люди, которые не проходили через подобный опыт, могут не понимать подлинного значения слов о концлагере.

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«Оля, ты не знаешь, что такое концлагерь. И, похоже, даже не понимаешь веса слова, которое так легко произнесла на камеру. Я был в плену. Я знаю, что такое быть лишенным свободы. Знаю, что такое страх, унижения и полная неизвестность, когда твоя жизнь больше тебе не принадлежит», — говорится в заявлении защитника.

Сообщение Александра Гуржова о словах Оли Поляковой

По его словам, подобные высказывания от находящихся в безопасности людей нельзя оправдывать эпатажем или смелостью. По мнению военного, это обесценивает пережитое тысячами украинцев.

«Поэтому когда человек из теплого кресла бросается словами о концлагере, превращая чужой ужас в эффектную метафору — это не смелость и не эпатаж. Это обесценивание. Есть вещи, на которых не хайпуют. Есть слова, за которыми стоят пытки, смерть и сломанные судьбы», — подчеркнул Гуржов.

Сообщение Александра Гуржова о словах Оли Поляковой

При этом он обнародовал собственные фотографии, сделанные до и после российского плена. Боец также обратился к аккаунту певицы (@polyakovamusic), чтобы продемонстрировать реальные последствия пребывания украинских военных в российских лагерях.

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Фото Александра Гуржова до и после плена

Напомним, в интервью блогерше Рамине Эсхакзай Полякова высказалась о способности украинского общества остро реагировать на вещи, которые ему не по душе, назвав это «совком» и «концлагерем».

К слову, Амиль Насиров из группы «Курган & Agregat» раскритиковал Полякову за ее слова в соцсетях о том, что из-за дешевых билетов в Украине артисты зарабатывают «копейки» и не могут отдавать весь доход на ВСУ, потому что должны содержать команды и себя. Рэпер противопоставил этому опыт своего коллектива, который полностью передает сборы с концертов на армию, зарабатывая на рекламе и стримингах.

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