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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
304
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2 хв

Три знаки Зодіаку, яким сьогодні слід утриматися від зайвих витрат

День із темною енергетикою, яку астрологи називають «сатанинською» — існує велика ймовірність образ, обману та шахрайства.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Проте не варто піддаватися страхам і тривогам, не можна реагувати на провокації та вступати в конфлікти, особливо з незнайомими людьми. У цей час також важливо бути обережними у фінансових питаннях — велика ймовірність залишитися ні з чим.

Сьогодні, 20 серпня, утриматися від невиправданих витрат рекомендується всім знакам зодіаку, але трьом із них — особливо.

Овен

Овни, схильні до непродуманих покупок, часто купують непотрібні й абсолютно марні речі. Вони усвідомлюють цей гріх, але, отримавши зарплату, одразу ж знову біжать до магазину. Цього разу представникам цього знака доведеться взяти себе в руки, інакше від заробленого не залишиться й сліду.

Близнята

Близнюки — відомі шопоголіки, які скуповують усе, що бачать. Але цього дня їм не варто витрачати гроші, оскільки все, що вони придбають, матиме прихований брак, який, до того ж, виявиться запізно, залишивши неприємне відчуття даремно витрачених грошей.

Діва

Діви, які славляться своєю практичністю, ставляться до грошей з великою обережністю — вони бережуть їх і витрачають лише тоді, коли абсолютно впевнені в якості товару чи послуги, за які збираються заплатити. Тим прикріше їм буде витратити чималу суму на річ, яка їм ніколи не знадобиться.

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