Трамп оголосив Ірану "економічний день Д" і пригрозив іншим країнам наслідками

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп написав у Truth Social, що Ірану пропонували можливість домовитися, однак Тегеран нею не скористався. Тепер президент США обіцяє "економічну війну та ізоляцію безпрецедентного масштабу".

За словами Трампа, під удар можуть потрапити не лише іранські структури. Він попередив, що країни, які дозволятимуть своїм банкам, компаніям, аеропортам чи державним установам підтримувати Іран, самі зіткнуться із серйозними економічними наслідками.

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Окремо президент США назвав схеми, які Вашингтон має намір перекривати: контрабанду нафти, валютні та грошові перекази, обмінні пункти, суднові реєстри та підставні компанії. Кампанію він назвав "ECONOMIC D-DAY" — "економічним днем Д" та закликав союзників США долучитися до ізоляції Тегерана.

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Водночас Трамп поки що не уточнив, які саме нові інструменти Вашингтон застосує на додачу до вже чинних масштабних санкцій. За даними WSJ, міністр фінансів США Скотт Бессент анонсував нові заходи проти Ірану найближчим часом.

Нагадаємо, Трамп заявив, що після завершення війни з Іраном має намір оголосити Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів. В Ірані категорично відкинули такі претензії та заявили, що протока залишатиметься закритою, доки Вашингтон не виконає умови Тегерана.

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