Загадкові чорні плями в очах котів: вчені назвали можливу причину

Кіт

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Дослідники виявили два хімічні елементи, які можуть бути пов’язані з появою темних плям на рогівці котів. Водночас учені наголошують: результати поки не доводять, що саме вони спричиняють захворювання.

Про це пише Earth.com.

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У котів давно відоме захворювання, за якого на рогівці — прозорій передній частині ока — утворюється темно-коричнева або майже чорна ділянка. Йдеться про секвестр рогівки — стан, за якого частина тканини відмирає. Ураження може спричиняти тривалий біль і дискомфорт, а в деяких випадках котам потрібне хірургічне втручання для видалення пошкодженої тканини.

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Попри те, що ветеринари стикаються із цим захворюванням багато років, точний механізм його виникнення досі залишається незрозумілим. Серед можливих факторів називають подразнення ока, вірусні інфекції, порушення слізної плівки та генетичну схильність.

Що виявили вчені

Команда дослідників із Коретської школи ветеринарної медицини Єврейського університету в Єрусалимі проаналізувала тканини з 11 уражених очей дев’яти котів. За допомогою методу елементного аналізу PIXE науковці порівняли склад пошкодженої тканини зі здоровою рогівкою. Особливу увагу привернули залізо та бром. Саме ці два елементи чітко відрізняли уражені ділянки від здорової тканини: їх виявили у темних ураженнях, але не знайшли у контрольних зразках. Водночас інші досліджені елементи, зокрема натрій, калій, кальцій, магній, фосфор, сірка та цинк, не продемонстрували настільки помітних відмінностей.

Чому підозрюють залізо

На думку науковців, залізо потенційно може відігравати роль у пошкодженні тканин. Воно здатне брати участь у хімічних реакціях, що призводять до утворення активних молекул. Якщо захисні механізми клітин не справляються, виникає оксидативний стрес, який може пошкоджувати білки, жири та ДНК.

Дослідники також розглядають можливий зв’язок із фероптозом — різновидом регульованої загибелі клітин, пов’язаним із залізом. Однак наразі немає доказів, що саме цей механізм відбувається в котячій рогівці.

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Є й інше можливе пояснення темного кольору: залізо може взаємодіяти з меланіном — пігментом, який впливає на забарвлення тканин.

А що означає наявність брому

Бром може бути пов’язаний із запальними процесами. У сльозах людини, зокрема, присутній бромід. Він може брати участь у хімічних реакціях, пов’язаних з активністю імунних клітин. Однак дослідники не змогли встановити, звідки саме бром потрапляє в уражену тканину. Серед можливих джерел називають слізну рідину, запальні процеси або навіть препарати, які використовують для лікування очей. Це важливо, оскільки більшість котів у дослідженні перед операцією отримували очні препарати. Тому вплив медикаментів повністю виключити не вдалося.

Дослідження має важливе обмеження

Науковці підкреслюють, що робота була невеликою — у ній досліджували лише 11 уражених очей і чотири здорові контрольні зразки. Крім того, тканини аналізували вже після того, як сформувалися ураження. Тому дослідники поки не можуть сказати, чи залізо та бром сприяють виникненню хвороби, чи накопичуються вже після пошкодження та загибелі тканин.

Метод PIXE також дозволяє визначити наявність елементів, але не показує точно, у якій хімічній формі вони перебувають і де саме розташовані в різних шарах рогівки.

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Що буде далі

Учені планують продовжити дослідження, щоб з’ясувати, як саме залізо та бром пов’язані з розвитком секвестру рогівки. Для цього можуть знадобитися детальніші карти розподілу елементів у тканинах, аналіз ознак оксидативного пошкодження та пошук можливих механізмів клітинної загибелі.

Поки що результати не є новим діагностичним тестом чи методом лікування. Проте вони можуть допомогти звузити коло можливих причин загадкового захворювання та стати основою для подальших досліджень.

Дослідження опубліковане в науковому журналі Veterinary Ophthalmology.

Як ми писали, кіт може сприймати вас не просто як господаря, а як члена своєї родини. Про це свідчать його поведінка та жести довіри: сон поруч, муркотіння, повільне моргання, тертя головою та бажання гратися разом.

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