Як прибрати запах у холодильнику: перевірте не тільки полиці

Холодильник / © pexels.com

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Щоб прибрати запах у холодильнику, спочатку потрібно знайти його джерело, а не маскувати проблему поглиначем. Перевірте продукти та контейнери, внутрішні поверхні, ущільнювач дверцят та зону дренажу — саме в такій послідовності легше не пропустити причину.

ТСН.ua ділитися порадами, як це зробити.

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Продукти, контейнери, полиці та ящики — перша перевірка

Почніть із продуктів. Перевірте терміни зберігання, упаковки, ящики та контейнери. Пролита рідина або невеликий шматок їжі, який потрапив під контейнер, можуть продовжувати пахнути навіть після поверхневого прибирання.

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Зіпсовані продукти приберіть, а контейнери вимийте окремо. Знімні полиці та ящики очистіть теплою водою з м'яким засобом, після чого змийте його залишки і витріть поверхні. Рекомендації виробника конкретної моделі мають пріоритет, особливо якщо йдеться про матеріал полів або спосіб їхнього знімання.

Не обмежуйтеся місцем, де запах відчувається найсильніше. Перевірте стики, нижню частину полиць і простор під ящиками — там можуть залишатися непомітні краплі та крошки.

Ущільнювач дверцят: як очистити без агресивного тренування

У складках гумового ущільнювача накопичуються крошки, жир та волога. Через це дверцята можуть прилягати гірше, а запах — повертатися після миття полиць.

Протріть ущільнювач м'якою тканиною або губкою з теплою мильною водою. Обережно розгорніть складки, не розтягуючи гуму, а потім витріть їх насухо. Не тріть матеріал жорсткою щіткою та не використовуйте агресивні засоби .

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Якщо на ущільнювачі помітні тріщини, деформація або він не прилягає до корпусу, самого миття може бути мало. У такому разі зверніться до сервісу.

Дренаж і вода під ящиками

Якщо під овочовими ящиками збирається вода або запах не зникає після очищення внутрішніх поверхонь, перевірте дренажний отвір. Його конструкція та доступ до нього залежать від моделі холодильника.

Для деяких моделей виробник допускає м'яку щітку, але не варто проштовхувати відвір жорстким проводом, ножем чи іншим гострим предметом . Не розбирайте пристрій самостійно.

Якщо вода знову накопичується, запах швидко повертається або холодильник має інші технічні симптоми, припиніть експерименти та зверніться до сервісу.

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Що зробити після миття, щоб запах не повернувся

Після очищення залиште дверцята відчиненими, щоб поверхні повністю висохли. Надлишок води приберіть сухою тканиною, особливо зі складок ущільнювача та стиків.

Перед поверненням продуктів перевірте, чи не залишилося вологи, крох або запаху в контейнерах. Надалі зберігайте їжу в закритому посуді, швидко прибирайте пролиті рідини та регулярно озирайте продукти.

Поглинач запаху може бути лише додатковим засобом, але не замінює очищення. Якщо джерело не знайдено, запах з'являється знову або є ознаки несправності, орієнтуйтесь на інструкцію конкретної моделі та зверніться до сервісу.

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