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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
356
Час на прочитання
1 хв

81-річний Майкл Дуглас вийшов у світ з 23-річною донькою-красунею

Донька Кетрін Зети-Джонс і Майкла Дугласа знову привернула увагу, але цього разу на престижній церемонії нагородження на Майорці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Керіс Зета Дуглас і її батько

Керіс Зета Дуглас і її батько / © Getty Images

23-річна Керіс Зета Дуглас відвідала першу церемонію нагородження Mallorca Land of Honour Awards з 81-річним батьком. Захід відзначає видатних людей за їхні досягнення та зв’язок з островом.

Для події вона обрала елегантний чорний ансамбль, що включав приталений топ без бретелей та довгу чорну спідницю прямого крою, родзинкою якої було мереживне оздоблення внизу, адже воно надало класичному вбранню витонченості та жіночності.

Керіс Зета Дуглас і її батько / © Getty Images

Керіс Зета Дуглас і її батько / © Getty Images

Образ Керіс доповнила босоніжками з ремінцями, золотими прикрасами та невеликою сумочкою Fendi. Розпущене хвилясте волосся та природний макіяж ще більше підкреслили красу дівчини.

Керіс Зета Дуглас / © Getty Images

Керіс Зета Дуглас / © Getty Images

Ймовірно цю сумку Fendi Baguette дівчина взяла з колекції своєї мами, адже раніше Кетрін Зета-Джонс зізнавалась, що має величезну колекцію цих аксесуарів.

«Їй дуже подобається мій гардероб», — розповіла зірка. «У мене, мабуть, найбільша колекція сумок Fendi Baguette, і вона тільки-но знайшла ще одну в домі моєї мами. У мене є все: від джинсової тканини до перлів і леліток».

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
356
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