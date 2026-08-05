81-річний Майкл Дуглас вийшов у світ з 23-річною донькою-красунею

Керіс Зета Дуглас і її батько / © Getty Images

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23-річна Керіс Зета Дуглас відвідала першу церемонію нагородження Mallorca Land of Honour Awards з 81-річним батьком. Захід відзначає видатних людей за їхні досягнення та зв’язок з островом.

Для події вона обрала елегантний чорний ансамбль, що включав приталений топ без бретелей та довгу чорну спідницю прямого крою, родзинкою якої було мереживне оздоблення внизу, адже воно надало класичному вбранню витонченості та жіночності.

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Керіс Зета Дуглас і її батько / © Getty Images

Образ Керіс доповнила босоніжками з ремінцями, золотими прикрасами та невеликою сумочкою Fendi. Розпущене хвилясте волосся та природний макіяж ще більше підкреслили красу дівчини.

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Керіс Зета Дуглас / © Getty Images

Ймовірно цю сумку Fendi Baguette дівчина взяла з колекції своєї мами, адже раніше Кетрін Зета-Джонс зізнавалась, що має величезну колекцію цих аксесуарів.

«Їй дуже подобається мій гардероб», — розповіла зірка. «У мене, мабуть, найбільша колекція сумок Fendi Baguette, і вона тільки-но знайшла ще одну в домі моєї мами. У мене є все: від джинсової тканини до перлів і леліток».

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