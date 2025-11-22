ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
197
Час на прочитання
1 хв

Мила і красива: дочка Кетрін Зети-Джонс вийшла у світ Нью-Йорку

22-річна дочка акторів Майкла Дугласа і Кетрін Зети-Джонс з’явилася на світському заході в Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Керіс Зета-Дуглас

Керіс Зета-Дуглас / © Associated Press

Керіс Зета-Дуглас відвідала прем’єру фільму «Гамнет», який розповідає вигадану історію про сина письменника Вільяма Шекспіра.

На прем’єрі Керіс з’явилася в лаконічному вбранні, що включало чорний топ-водолазку з американською проймою, яку вона поєднала зі спідницею-олівцем з принтованою тканиною і чоботами. На плечі в Керіс була невелика коричнева сумка, а довге волосся вона розпустила й уклала в легкі хвилі. Макіяж на її обличчі був лаконічний і з використання рожевих рум’ян.

Керіс Зета-Дуглас / © Associated Press

Керіс Зета-Дуглас / © Associated Press

Останнім часом Керіс дедалі частіше почала з’являтися на світських заходах, зокрема, не так давно вона сольно відвідала благодійний кінофестиваль, що відбувся у Музеї сучасного мистецтва. Того вечора Дуглас одягла лаконічну білу сукню-бюстьє, яку доповнила культовою сумкою Baguette від Fendi.

Керіс Зета-Дуглас / © Associated Press

Керіс Зета-Дуглас / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
197
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie