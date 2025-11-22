Мила і красива: дочка Кетрін Зети-Джонс вийшла у світ Нью-Йорку

Керіс Зета-Дуглас / © Associated Press

Керіс Зета-Дуглас відвідала прем’єру фільму «Гамнет», який розповідає вигадану історію про сина письменника Вільяма Шекспіра.

На прем’єрі Керіс з’явилася в лаконічному вбранні, що включало чорний топ-водолазку з американською проймою, яку вона поєднала зі спідницею-олівцем з принтованою тканиною і чоботами. На плечі в Керіс була невелика коричнева сумка, а довге волосся вона розпустила й уклала в легкі хвилі. Макіяж на її обличчі був лаконічний і з використання рожевих рум’ян.

Керіс Зета-Дуглас / © Associated Press

Останнім часом Керіс дедалі частіше почала з’являтися на світських заходах, зокрема, не так давно вона сольно відвідала благодійний кінофестиваль, що відбувся у Музеї сучасного мистецтва. Того вечора Дуглас одягла лаконічну білу сукню-бюстьє, яку доповнила культовою сумкою Baguette від Fendi.

