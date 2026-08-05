Нові правила бронювання: кому залишать відстрочку, а хто може «пролетіти»

Бронювання в Україні / © ТСН

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У липні відбулися зміни у процедурі бронювання працівників. Нові правила можуть позбавити підприємство частини квоти. Цього разу нововведення торкнулися працівників, які працюють за сумісництвом на кількох критично важливих підприємствах.

Про це повідомляє Судово-Юридична газета.

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Нові правила бронювання працівників на критичних підприємствах

Від липня 2026 року набули чинності зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних. Вони запровадили новий принцип обліку працівників-сумісників.

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Це означає, якщо людина працює на двох або більше критично важливих підприємствах, то для визначення квоти бронювання її враховують лише за одним місцем роботи — там, де вона має довший стаж.

Виклики для бізнесу через нові правила бронювання

Бізнес стикнувся із викликом, бо підприємство не зможе включити такого працівника до своєї квоти, якщо його основне місце обліку визначене за іншим критично важливим роботодавцем. Відповідно, цей працівник не збільшуватиме загальну кількість військовозобов’язаних, від якої розраховується ліміт бронювання.

Також роботодавці вже повідомляють про некоректну роботу електронної системи. У деяких випадках портал порівнює всі місця роботи сумісника, а не лише критично важливі підприємства. Очікується, що до 1 вересня роботодавці зможуть бачити в особистому кабінеті на порталі «Дія», за яким саме роботодавцем враховано кожного сумісника.

Нові правила підвищують значення правильного обліку сумісників. Помилки при розрахунку квоти можуть призвести до перевищення встановленого ліміту бронювання, що створює ризик перегляду статусу критично важливого підприємства.

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Нові правила бронювання суттєво ускладнили роботу критично важливих підприємств. Це стосується обліку працівників-сумісників, адже помилки під час розрахунку квоти можуть призвести не лише до анулювання окремих бронювань, а й до втрати статусу критично важливого підприємства.

Правило «найдовшого стажу»: як перевірити, за ким врахований сумісник

Наразі підприємства можуть перевіряти інформацію через електронну трудову книжку на вебпорталі Пенсійного фонду України. Лише дата прийняття на роботу дає змогу визначити, де працівник має довший стаж.

Також допоміжним джерелом інформації можуть бути довідки ОК-5 та ОК-7, але вони не завжди дозволяють встановити точну дату працевлаштування.

Хто і як враховується під час розрахунку квоти

Коли відома загальна кількість військовозобов’язаних працівників, підприємство повинне правильно сформувати базу для розрахунку квоти бронювання. До розрахунку включаються лише військовозобов’язані співробітники.

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Водночас законодавство передбачає низку категорій, які до загальної чисельності не включаються:

військовозобов’язані жінки;

особи, які перебувають на військовому обліку в СБУ або розвідувальних органах;

працівники, уже заброньовані іншим роботодавцем;

сумісники, які мають довший стаж роботи на іншому критично важливому підприємстві;

окремі категорії осіб, які бронюються незалежно від квоти (зокрема керівники категорії «А», голови громад та кінцеві бенефіціарні власники критично важливих підприємств).

Під час розрахунку квоти спочатку виключаються всі категорії працівників, що не враховуються в квоту і лише після цього щодо решти сумісників застосовується правило «найдовшого строку трудових відносин».

За яких умов підприємтво може втратити статус «критично важливого»

Є декілька умов, порушивши їх, підприємство втрачає статут критично важливого.

Перше — якщо підприємство перевищило встановлену квоту, керівник зобов’язаний протягом 10 робочих днів подати через портал «Дія» заяву про анулювання бронювання працівників, які були заброньовані понад дозволений ліміт. Повторно отримати такий статус у цьому випадку можна буде не раніше ніж через шість місяців.

Друге — недотримання критерію щодо зарплати. Заробітна плата працівника має становити не менше трикратного розміру мінімальної заробітної плати, якщо інше не передбачено для державних чи комунальних установ.

Скільки днів чекати на бронювання працівникам підприємств

Списки на бронювання подаються через портал «Дія». Після їхнього погодження переведення працівника на спеціальний військовий облік зазвичай займає до 72 годин, а для окремих категорій державних службовців — до 24 годин.

Нагадаємо, Кабмін змінив порядок оформлення та переоформлення відстрочок, у Мінборони готують реформу ТЦК та СП, а Центр протидії дезінформації спростував інформацію про нібито нові обмеження щодо права на відстрочку.

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