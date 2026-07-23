Бронювання у «Дії» стоп: що відомо про нові зміни у мобілізації

Мобілізація в Україні / © ТСН

Реклама

В Україні можуть кардинально змінити правила бронювання працівників найближчим часом. Нові зміни до правил мобілізації вже розглядає Уряд, повідомляє Forbes Ukraine. Відомо, що з середини липня Міністерство економіки проводить обговорення з представниками бізнесу щодо нового механізму.

Що планують змінити, як може працювати новий механізм, чи зупинять бронювання через “Дію” та хто підлягатиме бронюванню, розповідає ТСН.ua.

Що планують змінити

За інформацією видання, статус критично важливих підприємств і, відповідно, бронювання їхніх працівників можуть переглянути вже найближчим часом. Це буде другий перегляд процесу бронювання з травня.

Реклама

Передбачається створення Координаційного центру з питань бронювання. До його складу можуть увійти представники Мінекономіки, Генерального штабу ЗСУ, СБУ та профільних міністерств.

Створення такого органу вже погодили на Ставці, однак його концепцію має затвердити Кабінет Міністрів. Розгляд питання, за даними Forbes Ukraine, перенесли через зміну уряду.

Які перевірки проводитиме новий центр

Головним завданням Координаційного центру стане перевірка підприємств, які претендують на статус критично важливих. Зокрема, йдеться про:

наявність зв’язків із РФ

кримінальні провадження

“схемне” бронювання

інші безпекові ризики

Представники бізнес-асоціацій розповіли журналістам, що ідея центру полягає в додатковій перевірці всіх компаній, які подаються на отримання або підтвердження статусу критично важливих.

Реклама

Як може працювати новий механізм

За попередньою інформацією, процедура виглядатиме так:

Підприємство подає документи до ОВА або профільного міністерства Орган перевіряє відповідність критеріям і передає матеріали до Координаційного центру Центр проводить додаткову перевірку та надає рекомендації ОВА або профільне міністерство ухвалює фінальне рішення

Важливо, що перевірку через новий центр мають пройти не лише нові заявники, а й підприємства, які вже отримали статус критично важливих.

Чи зупинять бронювання через “Дію”

Однією з найбільш обговорюваних змін є можливе тимчасове призупинення бронювання нових працівників через “Дію”. За даними Diia.City Union, це необхідно для технічного та якісного опрацювання документів підприємств за оновленими критеріями.

Виконавчий директор Diia.City Union Валерій Кушнерчук зазначив, що бронювання можуть призупинити найближчим часом, а відновити у звичному форматі — наприкінці липня.

Реклама

Жорсткий дедлайн для бізнесу

У Мінекономіки також обговорюють встановлення чіткого терміну для підтвердження статусу критично важливого підприємства.

Якщо компанія не підтвердить відповідність вимогам до 1 вересня, зокрема щодо рівня середньої зарплати, її статус можуть скасувати.

Нові правила викликали занепокоєння у бізнес-спільноти. Підприємці зокрема називають так ризики:

технічно неможливо перевірити всі підприємства до 1 вересня

під час паузи в роботі “Дії” у працівників може закінчитися термін відстрочки

таких працівників можуть мобілізувати або оголосити в розшук ТЦК

у разі оголошення в розшук вони втратять право на повторне бронювання

У Diia.City Union радять підприємствам не зволікати та якомога швидше подавати документи для підтвердження статусу критично важливого підприємства, щоб уникнути затримок із бронюванням працівників.

Реклама

Водночас переговори між Мінекономіки та бізнесом, за даними Forbes Ukraine, ще тривають, а уряд офіційно не затвердив нові правила.

Поки що підприємства керуються чинною постановою Кабінету міністрів №76.

Чим бронювання відрізняється від відстрочки

Міністерство оборони України нагадує, що законодавство передбачає два різні механізми тимчасового звільнення від мобілізації — відстрочку та бронювання. На практиці обидва означають, що людина тимчасово не підлягає призову, однак їхня юридична природа, порядок оформлення та термін дії суттєво відрізняються.

Що таке відстрочка

Відстрочка — це індивідуальне право громадянина, яке надається через його особисті життєві обставини. Наприклад, сімейний стан, стан здоров’я, навчання чи інші підстави, передбачені законом.

Реклама

Головне, що відстрочку оформлює сам військовозобов’язаний, подаючи необхідні документи до відповідних органів. Її дія залежить від конкретної підстави, через яку вона була надана.

Що таке бронювання

Бронювання — це специфічний підвид відстрочки, який надається не через особисті обставини людини, а через її професійну значущість для держави.

Воно регламентується статтею 25 Закону №3543-XII та постановою Кабінету Міністрів України №76.

Бронюванню підлягають працівники підприємств, установ та організацій, які визнані критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань або функціонування економіки.

Реклама

На відміну від відстрочки, бронювання не може оформити сам громадянин. Ініціатором виступає виключно роботодавець — керівник або уповноважена особа критично важливого підприємства, установи чи організації.

Як оформити бронювання

Процедура бронювання наразі здійснюється через Портал “Дія”. Для цього керівник або уповноважена особа критично важливого підприємства подає відповідний запит засобами порталу.

Сам працівник не подає заяву на власне бронювання — це робить роботодавець від імені підприємства.

Який термін дії бронювання

Для працівників критично важливих підприємств бронювання надається на строк до 12 місяців. Після завершення цього терміну процедуру необхідно проходити повторно.

Реклама

Головна різниця між бронюванням і відстрочкою полягає у підставах для отримання, ініціаторі оформлення та терміні дії.

Новини партнерів