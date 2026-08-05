Країна без моря стала туристичним хітом: чому мандрівники масово їдуть сюди

Чому туристи масово їдуть до Сербії / © Unsplash

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Сербія увійшла до топ-10 напрямків відпочинку, які стрімко набирають популярності серед туристів. Наразі туризм у цій країні продовжує розвиватися, а фахівці прогнозують нові рекорди на 2026 рік. Чому люди раптово почали їздити до Сербії?

Про це пише Startlap.

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Країна Балкан без жодного метра узбережжя вабить туристів

Балкани вже тривалий час залишаються популярним місцем відпочинку серед тих, хто шукає різноманіття культур, багату історичну спадщину та вигідні ціни на подорожі. І хоча багато хто їде на Балкани насамперед заради моря, протягом останніх років ситуація почала змінюватися на користь Сербії.

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Країна приймає дедалі більше гостей із віддаленіших країн. Паралельно в країні росте внутрішній туризм.

За останніми туристичними даними, Сербія стала одним із найдинамічніших напрямків світу. За перші п’ять місяців 2026 року кількість туристів зросла майже на 7% у порівнянні з минулим роком.

Міністр туризму та молоді Сербії Хусеїн Мемич вважає, що позитивна тенденція збережеться і до кінця року. Ба більше, Сербія планує встановити рекорд за кількістю туристів за весь час.

Чому іноземці обирають Сербію

Найбільше іноземних туристів зараз прибуває з Туреччини та РФ, однак помітна кількість людей приїздить з Північної Македонії, Боснії і Герцеговини та Словенії. Водночас з окремих ринків, наприклад, із Китаю, інтерес дещо знизився.

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Експерти пояснюють таке зростання кількості туристів привабливим співвідношенням ціни та якості, культурною пропозицією та розбудовою інфраструктури.

Останніми роками особливо великі темпи зростання фіксують у сільському туризмі. Якщо ще кілька років тому в країні діяло заледве 700 зареєстрованих готелів у сільській місцевості, то зараз ця кількість зросла до 1900.

Сербський уряд хоче і надалі розвивати сільські місцевості, аби туди їздили туристи.

Одними з найперспективніших напрямків відпочинку у Сербії цьогоріч називають Голубац та придунайський регіон, де можна помилуватися історичними пам’ятками й природою. Дедалі більше уваги привертають Пештер та Новий Пазар.

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Сербія раптово очолила рейтинги кращого відпочинку через ціни, які подекуди у два рази нижчі, ніж у сусідній Хорватії чи Чорногорії.

Де дешево відпочити у Європі

Нагадаємо, для бюджетного та яскравого відпочинку в Європі є п’ять малопопулярних міст із власним унікальним характером. Польський Торунь приваблює середньовічною готичною архітектурою ЮНЕСКО, музеєм Коперника та традиційними пряниками.

Румунська Тімішоара пропонує прогулянки бароковими площами, затишні кав’ярні й Музей комуністичного споживача. Обидва міста ідеально підходять для компактних та невитратних культурних вікендів.

Боснійське місто Яйце відоме фортецею та водоспадом Плива просто в центрі, що робить його чудовою природно-історичною зупинкою під час ширшої подорожі. Грецька Кавала поєднує приморський відпочинок з історією Старого міста Панагія та османським акведуком Камарес, хоча у високий сезон витрати тут можуть зростати.

Іспанське Оренсе в Галісії є осередком спокійного відпочинку з термальними джерелами Ас-Бургас, римським мостом та місцевою гастрономією.

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