Сад на мільйон: рослини, які миттєво зроблять вашу ділянку дорожчою на вигляд

Троянди / © ТСН

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Ідеально підстрижений газон, акуратні бордюри та свіжа мульча — лише половина успіху. Якщо сад усе одно здається «плоским» або невиразним, проблема, радше не у догляді, а у композиції, про це розповіло видання Real Simple.

Саме рослини задають характер простору. Одні додають висоти, інші — об’єму, треті створюють відчуття природної елегантності. За словами британського ландшафтного дизайнера Джеймса Сайретта, існують види, які майже завжди мають дорожчий вигляд, ніж насправді коштують.

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Білий коров’як

Якщо хочеться додати саду архітектурності, зверніть увагу на білий коров’як. Його прямі квітконоси заввишки до одного метра нагадують свічники та одразу додають клумбі витонченості. Особливо ефектний вигляд має саме біла форма рослини, бо вона здається значно благороднішою за традиційний жовтий варіант.

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Ще один плюс — коров’як зовсім не примхливий, він добре росте на легких ґрунтах, полюбляє сонячні місця та не потребує дорогого догляду. Єдине, чого рослина не переносить — застою води.

Попри свій «преміальний» вигляд, виростити його можна навіть із насіння.

Гортензія волотиста

Складно знайти рослину, яка настільки асоціюється з дорогими ландшафтами. Її великі пухкі суцвіття буквально заповнюють простір і створюють відчуття достатку. Варто звернути увагу на природні сорти «Confetti» та «Tardiva», які мають легші, повітряні суцвіття та водночас приваблюють бджіл.

Однак для бездоганного вигляду гортензії потрібен правильний догляд. Вона не любить пересихання ґрунту, краще почувається у напівзатінку та потребує щорічного весняного обрізання. Саме сильні пагони допомагають рослині втримувати важкі суцвіття та мати акуратний вигляд до осені.

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Бругмансія

Якщо потрібен справжній «вау» ефект, варто придивитися до бругмансії — це одна з найдорожчих і найефектніших декоративних рослин. Великі пониклі квіти-труби не лише привертають увагу, а й наповнюють сад сильним ароматом після заходу сонця.

Втім, така краса потребує турботи. Бругмансія боїться морозів, потребує великого контейнера чи зимового укриття, регулярних підживлень та родючого ґрунту.

Проте саме тому вона справляє настільки сильне враження, адже доросла рослина має вигляд як невелике декоративне дерево та автоматично стає композиційним центром саду.

Важливо: усі частини бругмансії є отруйними, тож якщо у саду граються маленькі діти чи гуляють домашні тварини, це необхідно врахувати під час вибору рослини.

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Троянди

Троянди можуть мати або розкішний, або зовсім недоглянутий вигляд, усе залежить від сорту. Рекомендується звертати увагу на сорти з напівмахровими квітами, які мають природніший та елегантніший вигляд. Рослина має приємний аромат і здатність самостійно скидати пелюстки після цвітіння.

Не менш важливо, щоб кущ мав густе листя та здорові пагони. Саме зелена маса створює враження доглянутого саду. Родючий ґрунт, компост і щорічне обрізання залишаються головними секретами успіху.

Декоративні злаки

Не всі ефектні сади будуються навколо квітів. Війник гостроквітковий — чудовий приклад того, як декоративний злак може повністю змінити сприйняття простору. Його ідеально вертикальні стебла створюють графічність, а восени суцвіття набувають благородного шампансько-золотого кольору.

Висаджуйте ці рослини досить щільно. Коли вони утворюють густу групу без великих проміжків, композиція має природний та професійно спланований вигляд.

Срібляста береза

Навіть найгарніші клумби іноді потребують вертикального акценту. Саме таку роль виконує береза повисла чи інші види беріз із характерною світлою корою. Особливо цінується Срібляста береза, яка має майже білосніжний стовбур. Саме кора робить дерево декоративним навіть узимку, коли більшість рослин уже втратили листя.

Не варто перенасичувати посадкову яму добривами. Органічну мульчу краще розкласти навколо стовбура після садіння, а у перший рік регулярно поливати дерево під час посухи. Якщо простір обмежений, можна обрати багатостовбурову форму, вона має не менш ефектний вигляд, але займає менше місця.

Дорогий вигляд саду не обов’язково починається з дорогого ремонту чи масштабної реконструкції. Набагато важливіше правильно розставити акценти, а саме, додати вертикальні форми, використати рослини з виразною текстурою, висадити декоративне дерево чи зробити ставку на благородну білу палітру.

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