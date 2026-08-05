Ексдружина Віталія Кличка показала двох його дітей-красенів і як вони проводять час за кордоном

Наталія Єгорова / © instagram.com/natalia_yegorova

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Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка — Наталія Єгорова — потішила прихильників рідкісними сімейними світлинами.

У своєму фотоблогу Наталія показала зустріч із двома молодшими дітьми — 23-річною донькою Єлизаветою-Вікторією та 21-річним сином Максимом. Родина вирушила на прогулянку, під час якої багато обіймалася й проводила час разом. Щоправда, місце зустрічі Єгорова вирішила не розкривати. На світлинах мама ніжно обіймає доньку й сина, які вже стали значно вищими за неї.

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Наталія Єгорова з сином від Кличка / © instagram.com/natalia_yegorova

Наталія Єгорова з донькою від Кличка / © instagram.com/natalia_yegorova

Водночас старшого сина Єгора-Даніеля на сімейних кадрах не було. Відомо, що він також живе за кордоном, де після завершення навчання у Лондоні будує власне життя.

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Зазначимо, Наталія Єгорова та Віталій Кличко прожили у шлюбі 25 років. За цей час у них народилося троє дітей: Єгор-Даніель, Єлизавета-Вікторія та Максим. Після розлучення Наталія оселилася у Німеччині, де проживає й нині.

Сам Віталій Кличко раніше неодноразово розповідав, що після розлучення йому вдалося зберегти дружні стосунки з колишньою дружиною. За його словами, він підтримує зв’язок із дітьми та намагається бачитися з ними щоразу, коли це дозволяють обставини.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк показала свого сина та як з ним відпочиває у горах у родинному колі.

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