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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
282
Час на прочитання
3 хв

"Тобі заздрять": Кріштіану Роналду підтримав свою наречену Джорджину Родрігес після критики її фігури

Фотографії дівчини в бікіні, зроблені під час прогулянки на яхті з нареченим і дітьми, викликали найрізноманітніші коментарі та оціночні судження в Мережі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

32-річна модель, інфлюенсерка та наречена футболіста Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес— попри спроби зберігати спокій перед обличчям критики та засудження своєї фігури, нарешті висловилася в соціальних мережах, опублікувавши в Instagram потужну заяву на захист свого тіла разом із фотографіями зі свого відпочинку на Балеарських островах.

(щоб переглянути фотографії, зроблені папараці, гортайте вправо)

«Моє тіло змінюватиметься, як і тіла всіх жінок. І я сподіваюся, що це триватиме ще багато років, бо це означатиме, що я все ще жива.

Я — мати шести чудових дітей, троє з яких — дівчатка, які одного дня стануть видатними жінками. І якщо є щось, чого я хочу їх навчити — разом із Крісом, яким я глибоко пишаюся за ті цінності, які він втілює як батько і як чоловік, — то це те, що цінність людини ніколи не може залежати від її зовнішності чи думки незнайомців. Ця невелика доза позитивної психології, яку я намагаюся давати їм щодня, також допомагає мені залишатися на правильному шляху в цьому світі, сповненому фантазій.

Протягом останніх кількох днів я бачила найрізноманітніші коментарі до моїх фотографій на човні. Дехто коментує мою фігуру, інші захищають мене…

Я розмовляла про це з Крісом і сказала йому: «Я боюся, що тепер мене називають товстою, бо я заробляю на життя своїм іміджем».

І він відповів: «Ти живеш не завдяки своєму іміджу. Ти живеш завдяки тому, хто ти є. Ідеальна жінка. Красива, з чудовою фігурою, мати, хороша людина, успішна і та, що живе з любов’ю. Чого ще можна бажати? Це нормально, коли тобі заздрять». І ми поговорили про багато іншого. Іноді всім нам потрібен хтось, хто нагадає нам, що справді важливо.

Цікаво, що це відбувається щоліта. Щороку моє тіло знову потрапляє в новини.

І тоді я запитую себе… де ж той стандарт? Хто вирішує, що таке «правильне» тіло? Невже ми досі вважаємо, що щастя залежить від розміру? Я займаюся спортом, бо це робить мене щасливою. Тому що я захоплена цим. Тому що ця година у спортзалі — один із найкращих моментів мого дня. Вона дарує мені здоров’я, душевний спокій, дисципліну, енергію та благополуччя. Схуднути ніколи не було проблемою; це завжди був спосіб піклуватися про себе.

Я люблю своє тіло. Я люблю свободу жити в тому тілі, яке я обираю. У тілі, яке підтримує мене, яке дозволило мені прийняти життя, падати й знову підійматися. Тіло, яке заслуговує на повагу, любов і вдячність у всіх її проявах.

Для мене справжній успіх ніколи не полягав у тому, щоб відповідати стандарту, якого ніхто не знає, хто його придумав. Справжній успіх — це жити у мирі. Оточувати себе людьми, яких я люблю. Насолоджуватися сім’єю та друзями. Дбати про своє здоров’я. Сміятися. Вчитися. Жити. І це так», — написала Джорджина.

Ця публікація швидко набрала мільйони лайків і коментарів, серед яких був і коментар від Кріштіану Роналду. «Моя любов», — написав він.

Раніше, нагадаємо, стало відомо, коли відбудеться весілля цієї зіркової пари.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
282
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