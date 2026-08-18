Когда завершится война в Украине: глава МИД Бельгии шокировал тревожным прогнозом

Война в Украине / © Associated Press

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Война Путина в Украине не завершится до конца 2026 года — и даже до конца 2027 года, несмотря на попытки западных и украинских дипломатов.

Такое заявление сделал глава МИД Бельгии Максим Прево во время пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой во вторник, 18 августа.

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«Мы все хотим, чтобы эта война быстро завершилась. Но без удивительной наивности мы опасаемся, что этого не произойдет в ближайшие месяцы. И, может быть, мы можем опасаться, что этого не произойдет и до конца 2027 года. Поэтому я понимаю обеспокоенность Украины по поводу того, что будет после 2027 года», — отметил он.

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Он считает, что сумма, выделенная Европой Украине в размере 90 млрд., должна стать «козырем» на предстоящих мирных переговорах с РФ.

«Очевидно, существует законная дискуссия по сохранению этой суммы как козырь на переговорах в рамках потенциального мирного соглашения, которое также должно заставить Россию покрыть все или частично нанесенные ею убытки», — подчеркнул европейский дипломат.

Когда завершится война в Украине — прогнозы

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в начале августа заявил, что Киев прилагает максимум усилий, чтобы завершить войну с Россией уже к началу зимы. Он считает, что Путина можно заставить сесть за стол переговоров посредством двух факторов — дипломатического давления и санкций со стороны партнеров.

Тем временем Украина и США активно обсуждают возможные сроки прекращения войны и ищут новые форматы переговоров с агрессорой. По мнению руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, есть шансы на окончание войны до конца 2026 года.

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