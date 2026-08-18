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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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После лет разлуки учатся быть вместе: «Сердце Азовстали» провело ретрит для вернувшихся из плена семей защитников Мариуполя

Во Львове завершился трехдневный ретрит по посттравматическому росту для семейных пар защитников и защитниц Мариуполя. Программу организовал проект «Сердце Азовстали» при поддержке Фонда Рината Ахметова. Участие в ней приняли семьи, пережившие боевые действия, пленение, многолетнее ожидание и длительную разлуку.

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После лет разлуки учатся быть вместе: «Сердце Азовстали» провело ретрит для вернувшихся из плена семей защитников Мариуполя

Запрос на создание такой программы возник от семей. После возвращения защитников из плена супругам часто приходится фактически заново выстраивать общую жизнь — ведь за годы разлуки сменились оба.

«Запрос появился, прежде всего, от жен, потому что они заново знакомятся со своими мужьями. Они долго их не видели. Некоторые защитники провели в плену 4 года. Так родилась эта программа. Она направлена на посттравматический рост именно семейных пар», — рассказала директор ОО «Сердце Азовстали» Татьяна Мальцева.

Во время ретрита пары работали над коммуникацией, учились говорить о собственных нуждах без порицания, восстанавливать близость и находить общие ресурсы. В то же время программа не ставит целью просто вернуть семьи к тому, «как было до травмы». Ее задача – помочь интегрировать пережитый опыт в жизнь и найти новые точки опоры.

«Пара прожила очень большую травму. Жена, ожидавшая возвращения из плена, каждый день жила с мыслями о своем муже. Сам военный в плену пережил множество травм — физических и психологических. А по возвращении они еще и сталкиваются с тем, что за это время сменились оба. Поэтому это как снова начать жить вместе — как впервые, делать первые шаги вместе», — объяснила психолога «Сердца Азовстали» Алена Харченко.

Среди участников ретрита были семьи, которые годами ждали возвращения своих близких из плена. В частности, Александр и Анастасия Пашковы ждали встречи 1524 дня. Виталий и Зоя Стеблянки вместе служили во время обороны Мариуполя и вышли в плен, но потом оказались в неволе на разный срок: Виталий провел в плену более трех лет, Зоя — шесть месяцев.

Отдельную роль в программе сыграли тренеры посттравматического роста — защитники Мариуполя, которые сами прошли путь восстановления. Один из них – Сергей Яровой. По его словам, участники имели очень разный опыт, однако совместная работа помогает лучше понять друг друга.

«Есть пары, мужчины в которых вернулись из плена совсем недавно. Есть пары, которые находились в плену вместе, хоть и разный срок. Но во всех этих случаях, несмотря на разный опыт, мы все равно показываем друг другу, какой путь они проходили и как лучше друг друга понять», — отметил Сергей Яровой.

По словам команды «Сердца Азовстали», работа с семьями является важной составляющей системы посттравматического роста. Ведь восстановление происходит не только на индивидуальном уровне — поддержка самых близких людей и общий опыт помогают ветеранам и их семьям проходить этот путь вместе.

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