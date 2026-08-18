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Запрос на создание такой программы возник от семей. После возвращения защитников из плена супругам часто приходится фактически заново выстраивать общую жизнь — ведь за годы разлуки сменились оба.

«Запрос появился, прежде всего, от жен, потому что они заново знакомятся со своими мужьями. Они долго их не видели. Некоторые защитники провели в плену 4 года. Так родилась эта программа. Она направлена на посттравматический рост именно семейных пар», — рассказала директор ОО «Сердце Азовстали» Татьяна Мальцева.

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Во время ретрита пары работали над коммуникацией, учились говорить о собственных нуждах без порицания, восстанавливать близость и находить общие ресурсы. В то же время программа не ставит целью просто вернуть семьи к тому, «как было до травмы». Ее задача – помочь интегрировать пережитый опыт в жизнь и найти новые точки опоры.

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«Пара прожила очень большую травму. Жена, ожидавшая возвращения из плена, каждый день жила с мыслями о своем муже. Сам военный в плену пережил множество травм — физических и психологических. А по возвращении они еще и сталкиваются с тем, что за это время сменились оба. Поэтому это как снова начать жить вместе — как впервые, делать первые шаги вместе», — объяснила психолога «Сердца Азовстали» Алена Харченко.

Среди участников ретрита были семьи, которые годами ждали возвращения своих близких из плена. В частности, Александр и Анастасия Пашковы ждали встречи 1524 дня. Виталий и Зоя Стеблянки вместе служили во время обороны Мариуполя и вышли в плен, но потом оказались в неволе на разный срок: Виталий провел в плену более трех лет, Зоя — шесть месяцев.

Отдельную роль в программе сыграли тренеры посттравматического роста — защитники Мариуполя, которые сами прошли путь восстановления. Один из них – Сергей Яровой. По его словам, участники имели очень разный опыт, однако совместная работа помогает лучше понять друг друга.

«Есть пары, мужчины в которых вернулись из плена совсем недавно. Есть пары, которые находились в плену вместе, хоть и разный срок. Но во всех этих случаях, несмотря на разный опыт, мы все равно показываем друг другу, какой путь они проходили и как лучше друг друга понять», — отметил Сергей Яровой.

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По словам команды «Сердца Азовстали», работа с семьями является важной составляющей системы посттравматического роста. Ведь восстановление происходит не только на индивидуальном уровне — поддержка самых близких людей и общий опыт помогают ветеранам и их семьям проходить этот путь вместе.

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