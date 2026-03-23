Так может только он: Александр Скарсгард подчеркнул накачанные руки фиолетовым топом

Александр Скарсгард / © Getty Images

49-летний шведский актер Александр Скарсгард снова смог шокировать образом, ведь посетил специальный показ фильма «Пиллион», в котором исполнил главную роль. Мероприятие состоялось в Берлине, а на красную дорожку он вышел в топе, который решился бы надеть не каждый мужчина.

Топ Скарсгарда был фиолетового цвета, не имел рукавов, а также был полностью расшит пайетками. Также вещь была украшена серебристым кружевом и имела V-образный вырез. Эта вещь из коллекции Модного дома Dior осень-зима 2026, и была вдохновлена известным дизайном платья, которое создал французский модельео Поль Пуаре в 1922 году.

Также этот гламурный верх актер носил в сочетании с черными классическими брюками и простыми сапогами. Больше никаких аксессуаров Скарсгард к этому луку не добавлял, ведь все внимание было только на его гламурном топе.

Однако был ли этот топ хорошим выбором — сомнительно. Вероятно актер и его стилист решили снова шокировать публику и привлечь внимание, но на эта яркая вещь от Dior была подобрана не очень по размеру и казалась на фигуре актера тесной, вероятно, Скарсгарду нужно было рассмотреть немного больший размер, чтобы топ сел его его фигуру свободнее и не давил под мышками.

Например, на моделях на подиуме во время демонстрации коллекции эти гламурные майки выглядели более удачно, поскольку были более свободными.

Dior осень-зима 2026, / © Associated Press

Фильм «Пиллион" — это дебютная лента режиссера и сценариста Гарри Лайтона, которая уже успела наделать шума в Каннах, где в программе «Особый взгляд» она получила приз за лучший сценарий.