Погода кардинально изменится: к чему готовиться украинцам 23 марта

В Украине будет тепло

В понедельник, 23 марта, в большинстве областей Украины будет преобладать сухая солнечная погода с дневной температурой до +16.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, на юге местами до +16 градусов, на северо-востоке +8+12 градусов. Ветер будет восточным направлениям, умеренный.

"Ночи еще холодноватые, ближайшей от 3 мороза до 4 тепла", - уточнила она.

В Киеве 23 марта ожидается отличная весенняя погода, без осадков и максимально около +10 градусов.

Ранее синоптики предупреждали о похолодании, однако с 23 марта будет гораздо теплее.

