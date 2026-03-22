Погода кардинально изменится: к чему готовиться украинцам 23 марта
В Украине продолжается потепление, в начале недели температура воздуха будет соответствовать апрельским нормам.
В понедельник, 23 марта, в большинстве областей Украины будет преобладать сухая солнечная погода с дневной температурой до +16.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее данным, на юге местами до +16 градусов, на северо-востоке +8+12 градусов. Ветер будет восточным направлениям, умеренный.
"Ночи еще холодноватые, ближайшей от 3 мороза до 4 тепла", - уточнила она.
В Киеве 23 марта ожидается отличная весенняя погода, без осадков и максимально около +10 градусов.
Ранее синоптики предупреждали о похолодании, однако с 23 марта будет гораздо теплее.
