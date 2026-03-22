Катастрофа военного вертолета: подтверждена гибель пилота

В Катаре разбился военный вертолет Фото иллюстративное / © dohahamadairport.com

В Катаре подтвердили гибель пилота после падения военного вертолета.

Об этом заявило Министерство обороны Катара.

Там сообщили о завершении поисково-спасательной операции после аварии военного вертолета, которая произошла рано утром в воскресенье в территориальных водах страны.

По официальной информации, воздушное судно использовалось для перевозки личного состава. После нескольких часов поисков спасателям удалось установить судьбу членов экипажа.

Что известно о погибшем пилоте

В ведомстве подтвердили гибель капитана (пилота) Саида Насера Смайха — военнослужащего Вооруженных сил Катара.

Информация о возможных других пострадавших или причинах крушения пока не разглашается. Также не уточняется, сколько человек находились на борту вертолета в момент аварии.

В Министерстве обороны выразили искренние соболезнования семье погибшего, отметив, что молятся за упокой его души.

В настоящее время продолжается расследование обстоятельств авиакатастрофы, в частности, технического состояния вертолета и возможных факторов, которые могли привести к его падению.

