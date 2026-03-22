Катастрофа военного вертолета: подтверждена гибель пилота
В Катаре разбился военный вертолет в территориальных водах. Минобороны подтвердило гибель пилота и завершение поисковой операции.
В Катаре подтвердили гибель пилота после падения военного вертолета.
Об этом заявило Министерство обороны Катара.
Там сообщили о завершении поисково-спасательной операции после аварии военного вертолета, которая произошла рано утром в воскресенье в территориальных водах страны.
По официальной информации, воздушное судно использовалось для перевозки личного состава. После нескольких часов поисков спасателям удалось установить судьбу членов экипажа.
Что известно о погибшем пилоте
В ведомстве подтвердили гибель капитана (пилота) Саида Насера Смайха — военнослужащего Вооруженных сил Катара.
Информация о возможных других пострадавших или причинах крушения пока не разглашается. Также не уточняется, сколько человек находились на борту вертолета в момент аварии.
В Министерстве обороны выразили искренние соболезнования семье погибшего, отметив, что молятся за упокой его души.
В настоящее время продолжается расследование обстоятельств авиакатастрофы, в частности, технического состояния вертолета и возможных факторов, которые могли привести к его падению.
Напомним, в Украине Силы обороны успешно уничтожают российскую авиацию. Так, детали падения вражеского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» в Донецкой области раскрыли в 59-й отдельной штурмовой бригаде Сил беспилотных систем. Вражеский вертолет, стоимость которого оценивается в колоссальные 16 млн долларов, удалось поразить бойцам экипажа «Балтика».
Также известно, что Силы обороны Украины только за сутки ликвидировали 1610 кафиров. Потери РФ в войне против Украины, в частности, 20 марта, составляют более 1,28 млн. военных.