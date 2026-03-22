Жена Павлика заявила об угрозах и унижениях от организаторов его концерта: "Ожидаю извинений"

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик / © instagram.com/repyahovakate

Жена украинского певца Виктора Павлика - блогерша Екатерина Репяхова - заявила об угрозах и унижениях от организаторов его концерта.

21 марта артист выступил во Дворце "Украина", что в Киеве. Оказывается, событие не прошло без скандалов. В частности, жена Виктора Павлика рассказала о возмутительном поведении организаторов концерта. Екатерина Репяхова, которая является концертным директором мужа, говорит, что за кулисами столкнулась с унижением, психологическим давлением, агрессией и угрозами.

"То, что происходило за кулисами, сложно даже описать словами. Это был полный абсурд, накал и вещи, которые не должны происходить в принципе. Я столкнулась с психологическим давлением и унижением, абсолютно незаслуженной агрессией в свою сторону со стороны организаторов концерта", - шокировала супруга артистка.

Екатерина Репяхова говорит, что услышала в свой адрес, что "она не концертный директор, а ноль, обязательства должна выполнять только дома". В то же время жене артиста и его команде не позволили остаться за кулисами.

Также Екатерину возмутило и отношение к зрителям. По ее словам, охрана запрещала дарить Виктору Павлику цветы и не позволяла танцевать. Наконец, жена певца обратилась во Дворец "Украина" с требованием публичных извинений.

"После событий, которые происходили за кулисами во время концерта, я ожидаю публичных извинений за тон, форму общения и отношение ко мне как к женщине, как к человеку, как к маме, как к жене народного артиста Украины и как к концертному директору. То, что произошло, выходит за пределы профессиональной этики и человеческого уважения. У меня есть зафиксированные факты, включая угрозы, которые я получала", - отметила Репяхова.

Во Дворце "Украина" уже отреагировали на скандальные заявления жены Виктора Павлика. В учреждении признали, что неприятный инцидент действительно произошел. В то же время во Дворце "Украина" осудили поведение продюсера концерта, назвав его недопустимым, даже несмотря на сложные условия и обстоятельства. Перед Екатериной Репяховой извинились за то, что ей пришлось столкнуться с этим.

"Во Дворце "Украина" возникла недопустимая ситуация: конфликт с бранью за кулисами, где продюсер концерта позволил себе неприемлемое поведение в сторону жены Народного артиста Украины Виктора Франковича Павлика, матери его сына и директора Екатерины Николаевны Павлик (Репяховой). Мы считаем, что никакие сложные условия и обстоятельства не оправдывают такое поведение в сторону женщины. Мы приносим искренние извинения Екатерине Николаевне", - говорится в сообщении Дворца "Украина".

Напомним, концерт Виктора Павлика запомнился и приятным моментом. Артист Павел Зибров заплакал во время выступления своего приятеля и объяснил, почему не смог сдержать слез.