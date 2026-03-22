ТСН в социальных сетях

ВСУ сбили новый редкий дрон "Клин": что о нем известно (фото)

Флэш рассказал о новом российском дроне «Клин», которым враг атакует Украину.

Дмитрий Гулийчук
ВСУ сбили новый редкий дрон "Клин": что о нем известно (фото)

Украинские защитники сбили новый и редкий российский дрон-камикадзе Клин.

Об этом сообщил эксперт по радиотехнологиям, советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов.

Что известно о российском БПЛА «Клин»

По словам эксперта, дрон оснащен боевой частью весом до 5 килограммов. Имеет функцию автоматического захвата цели и воздушного подрыва.

Также Флеш привел другие характеристики БпЛА «Клин»:

  • Дальность полета до 120 км,

  • Скорость до 120 км/ч,

  • Время в полете 60-90 минут,

  • Современный аккумулятор новой технологии Li-AFB.

БПЛА «Клин»

БПЛА «Клин»

Ранее Сергей Флеш предупредил о появлении новых образцов вражеских беспилотников, оснащенных системой самоуничтожения.

