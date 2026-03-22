- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 439
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ сбили новый редкий дрон "Клин": что о нем известно (фото)
Флэш рассказал о новом российском дроне «Клин», которым враг атакует Украину.
Украинские защитники сбили новый и редкий российский дрон-камикадзе Клин.
Об этом сообщил эксперт по радиотехнологиям, советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов.
Что известно о российском БПЛА «Клин»
По словам эксперта, дрон оснащен боевой частью весом до 5 килограммов. Имеет функцию автоматического захвата цели и воздушного подрыва.
Также Флеш привел другие характеристики БпЛА «Клин»:
Дальность полета до 120 км,
Скорость до 120 км/ч,
Время в полете 60-90 минут,
Современный аккумулятор новой технологии Li-AFB.
Ранее Сергей Флеш предупредил о появлении новых образцов вражеских беспилотников, оснащенных системой самоуничтожения.