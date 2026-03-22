Аэропорт в Вильнюсе еще раз прекращал работу из-за угрозы из Беларуси

В Литве временно закрыли аэропорт Вильнюса.

В Вильнюсе (Литва) аэропорт снова приостановил работу из-за угрозы с территории Беларуси.

Об этом передает пресс-служба аэропорта.

«Ограничение воздушного пространства» вызвано «гибридной атакой Беларуси», — говорится в сообщении.

Уточняется, что зафиксированы «навигационные метки, типичные для воздушных шаров».

В предыдущий раз аэропорт Вильнюса прекращал работу из-за прилета со стороны Беларуси метеозондов с контрабандой вечером 14 марта. В общем, это уже четвертый такой инцидент в этом году.

Ранее сообщалось, что в Польшу залетели пять неизвестных воздушных шаров.

