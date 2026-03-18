Россия захватывает Беларусь: в ISW предупредили об угрозе Минску

Флаги Беларуси и России

Реклама

Россия продолжает укреплять контроль над Беларусью . Да, используются механизмы Союзного государства для фактической аннексии.

Об этом пишут аналитики ISW.

Какой план придумал Кремль по Беларуси

17 марта Государственная дума РФ ратифицировала соглашение о взаимном исполнении судебных решений с Беларусью, подписанное еще в декабре 2024 года и ратифицированное Минском в середине 2025-го. Документ разрешает каждому государству выполнять судебные решения по гражданским и уголовным делам другой стороны, что фактически предоставляет российским правоохранителям юрисдикцию на территории Беларуси.

Реклама

"Такая политика подрывает суверенитет Беларуси и является тревожным прогрессом в усилиях Кремля по фактической аннексии Беларуси", - отмечают аналитики ISW.

ISW подчеркивает, что оценки аналитиков базируются исключительно на общедоступной информации, включая российские, украинские и западные репортажи, соцсети и коммерческие спутниковые снимки, без доступа к секретным материалам.

Ранее Зеленский заявил, что Украина может говорить о нормализации отношений с Белоруссией. Ключевое условие: если на ее территории не будет запусков ракет по Украине. Он подчеркнул, что мир возможен только при полном уважении к суверенитету и прекращению враждебных действий. Зеленский добавил, что белорусский народ не начинал войны, и Украина была бы открыта для адекватных отношений при соответствующих условиях. Зеленский также подчеркнул важность полной остановки атак с белорусской территории перед любыми переговорами.