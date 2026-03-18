Ученые обнаружили у китов белок, что может продлить жизнь человека до 200 лет

Ученые из Университета Рочестера заявили, что смогли приблизиться к разгадке феномена долголетия гренландских китов – и это открытие потенциально может помочь людям жить гораздо дольше.

Как пишет Unilad, речь идет об особом белоке под названием CIRBP, который играет важную роль в восстановлении ДНК. Само повреждение ДНК часто связывается с развитием болезней и старением организма.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что у китов этот белок производится в значительно большем количестве, чем у людей примерно в 100 раз больше. Это может быть одной из причин, почему эти морские гиганты способны жить более 200 лет.

Гренландские киты считаются млекопитающими-долгожителями планеты. Они не только редко сталкиваются с природными врагами, но и демонстрируют высокую устойчивость к заболеваниям, в частности онкологическим.

Профессора установили, что клетки китов более эффективно восстанавливают генетические повреждения, что помогает предотвращать развитие рака еще на ранних стадиях.

«Это исследование доказывает, что можно прожить дольше, чем средняя продолжительность жизни человека», — говорится в сообщении. «Изучая единственного теплокровного млекопитающего, живущего дольше людей, наша работа предоставляет информацию о механизмах, обеспечивающих такое продление продолжительности жизни, подчеркивая важность поддержки генома для долголетия».

Ученые также обратили внимание на то, что выработка CIRBP может возрастать под влиянием низких температур. В то же время они пока не знают, какой уровень воздействия холода необходим, чтобы получить подобный эффект у людей.

В настоящее время исследователи ищут способы активировать этот механизм в человеческом организме. Среди возможных вариантов – как повышение природной активности белка, так и его дополнительное введение.

Ученые предполагают, что определенные изменения образа жизни могут иметь значение: «Может сработать как повышение существующей активности CIRBP в организме, так и введение дополнительного количества белка. Изменения образа жизни – например, прием холодного душа – также могут способствовать этому и, возможно, стоит их исследовать».

Исследователи отмечают, что впереди еще много работы, однако уже сейчас ясно: механизмы долголетия китов могут стать ключом к новым методам борьбы со старением и возрастными заболеваниями.

Напомним, в Антарктиде кит устроил уникальное "прощальное шоу" для украинских ученых.