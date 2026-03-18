В платье, которое очень обтягивало фигуру: Хайди Клум надела наряд трендового цвета весны 2026 года
Звезда появилась на публике в провокационном платье после «Оскара».
По словам дизайнера Андре Тана, оттенки зеленого будут в тренде весной 2026 года, а как такие цвета носить продемонстрировала модель и телеведущая Хайди Клум. Звезду заметили в Нью-Йорке буквально на следующий день после того, как она блистала на «Оскаре».
Хайди шла со съемок в зеленом обтягивающем платье от Ronny Kobo, которое хоть и было закрытым и с длинными рукавами, но ткань из которой оно изготовлено, была немного прозрачной. На бедрах наряд модели имел драпировки, а юбка была асимметричной.
Клум дополнила образ туфлями от Tom Ford, небольшой черной сумкой с короткими ручками, а также очками и несколькими украшениями. Волосы звезда распустила и уложила в любимую прическу.
Напомним, что для «Оскара» она выбрала образы от американского бренда Chrome Hearts, в частности два платья с декором, в которых затмила самых известных актрис.