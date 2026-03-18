- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 186
- Час на прочитання
- 1 хв
У сукні, яка дуже обтискала фігуру: Гайді Клум одягла вбрання трендового кольору весни 2026 року
Зірка після «Оскара» з’явилася на публіці у провокативній сукні.
За словами дизайнера Андре Тана, відтінки зеленого будуть у тренді навесні 2026 року, а як такі кольори носити — продемонструвала модель і телеведуча Гайді Клум. Зірку помітили у Нью-Йорку буквально наступного дня після того, як вона сяяла на «Оскарі».
Гайді йшла зі знімань у зеленій обтислій сукні від Ronny Kobo, яка хоч і була закритою та з довгими рукавами, але тканина, з якої вона виготовлена, була трохи прозорою. На стегнах вбрання моделі мало драпування, а спідниця була асиметрична.
Клум доповнила образ туфлями від Tom Ford, невеликою чорною сумкою з короткими ручками, а також окулярами та кількома прикрасами. Волосся зірка розпустила та уклала в улюблену зачіску.
Нагадаємо, що для «Оскара» вона обрала образи від американського бренду Chrome Hearts, зокрема дві сукні з декором, у яких затьмарила найвідоміших акторок.