У сукні, яка дуже обтискала фігуру: Гайді Клум одягла вбрання трендового кольору весни 2026 року

Зірка після «Оскара» з’явилася на публіці у провокативній сукні.

Гайді Клум

Гайді Клум / © Getty Images

За словами дизайнера Андре Тана, відтінки зеленого будуть у тренді навесні 2026 року, а як такі кольори носити — продемонструвала модель і телеведуча Гайді Клум. Зірку помітили у Нью-Йорку буквально наступного дня після того, як вона сяяла на «Оскарі».

Гайді йшла зі знімань у зеленій обтислій сукні від Ronny Kobo, яка хоч і була закритою та з довгими рукавами, але тканина, з якої вона виготовлена, була трохи прозорою. На стегнах вбрання моделі мало драпування, а спідниця була асиметрична.

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Клум доповнила образ туфлями від Tom Ford, невеликою чорною сумкою з короткими ручками, а також окулярами та кількома прикрасами. Волосся зірка розпустила та уклала в улюблену зачіску.

Нагадаємо, що для «Оскара» вона обрала образи від американського бренду Chrome Hearts, зокрема дві сукні з декором, у яких затьмарила найвідоміших акторок.

Гайді Клум на червоній доріжці «Оскара» / © Associated Press

Гайді Клум на червоній доріжці «Оскара» / © Associated Press

Гайді Клум на Vanity Fair Oscar Party / © Associated Press

Гайді Клум на Vanity Fair Oscar Party / © Associated Press

