Нові брови королеви Камілли: візажистка Її Величності розсекретила, у скільки стала така послуга

Брови Її Величності нещодавно зазнали змін, і тепер стало відомо, що Камілла з ними зробила.

Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Член королівської сім'ї стала останньою клієнткою, яка отримала ексклюзивну процедуру «Кутюрні брови» від Сюзанни Мартін, фахівчині з перманентного макіяжу з Лондона, відомої як «Королева брів» за її вміння створювати ідеальні брови для своїх клієнток.

У роботі Мартін використовує техніку татуювання за допомогою спеціальної ручки, щоб детально промальовувати кожну окрему волосинку на шкірі. Після тривалої консультації, щоб переконатися у точній відповідності кольору кожному клієнту, гіпоалергенний мінеральний пігмент, виготовлений на індивідуальне замовлення, вводиться під верхній шар шкіри.

Який вигляд мали брови Камілли раніше / © Getty Images

Дві процедури, кожна по 90 хвилин, стали загалом у 1870 доларів, а корекція рекомендується кожні вісім-десять місяців за 1070 доларів.

Мартін, яка раніше працювала візажисткою у Christian Dior, відома своєю увагою до деталей та художньої майстерності, а також делікатним підходом. Кажуть, що процедури відчуваються швидше як легке почісування, ніж за більш агресивного методу мікроблейдингу, а ефект виходить м'якшим і природнішим, пише People.

Який вигляда мють брови Камілли зараз / © Getty Images

Візажистка підтвердила у публікації у своєму акаунті в Instagram, що працювала з королевою Каміллою: «Наша улюблена королева Камілла, завжди рада допомогти! ❤️Дякую за довіру», — написала вона під фотографією Її Величності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в косметичці у дружини короля Чарльза III і, як вона доглядає за шкірою свого обличчя.

