Ученые открыли организм, которому не страшна радиация: выдерживает в 1000 раз больше, чем человек

Bdelloidea

Ученые сообщили об уникальном биологическом феномене — микроскопических пресноводных организмах, известных как коловратки класса Bdelloidea, способны выдерживать дозы радиации, в тысячу раз превышающие смертельные для человека.

Об этом говорится в материале Forbes.

Исследования показали, что даже после серьезного разрушения ДНК, эти существа остаются жизнеспособными и могут продолжать размножение.

Как это работает

Секрет их выносливости — в эффективном механизме восстановления генома. После облучения, когда ДНК распадается на тысячи фрагментов, клетки запускают процесс быстрой репарации.

Специальные ферменты действуют как "молекулярные сварщики" – находят поврежденные участки и соединяют их в правильном порядке. В результате ДНК восстанавливается буквально через несколько часов.

Еще одна уникальная особенность

Коловратки не используют половое размножение уже более 40 миллионов лет. Вместо этого они способны "одалживать" гены из окружающей среды.

Во время стресса – например, высыхание или облучение – их клетки становятся проницаемыми, что позволяет встраивать чужую ДНК в собственный геном.

Именно этот механизм помог им накопить набор защитных белков, обеспечивающих устойчивость к экстремальным условиям.

Почему это важно

Ученые считают, что открытие может иметь практическое применение. В частности, эти механизмы могут стать основой для:

создание средств защиты от радиации;

развитию медицины;

подготовки к космическим миссиям.

Исследователи подчеркивают, что такие организмы демонстрируют возможности эволюции, значительно выходящие за пределы привычных представлений о выносливости живых существ.

