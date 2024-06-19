Астрологічний прогноз на 19 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день вдалий для початку будь-якої важливої та перспективної справи – не варто упускати блискучий шанс вирішити складне професійне завдання.

Символ дня: Сурма, Труба.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: білий, бузковий, лавандовий.

Щасливе каміння дня: гіацинт, лазурит.

За яку частину тіла відповідає: кишківник.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, нетривалі і мають легкий перебіг, особливо якщо вчасно звернутися до лікаря. Велика ймовірність проблем із кишківником, тому його не варто перевантажувати.

Харчування дня: необхідно відмовитися від солодкого та соковитих фруктів.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: рослини потребують посиленого поливання та підживлення.

Магія та містика дня: можливий прояв екстрасенсорних здібностей, якими потрібно скористатися – наприклад, для того, щоб відшукати втрачену річ.

Сни дня: сни цієї ночі не несуть корисної інформації

Табу дня: не можна витрачати сили та енергію марно.

Цитата дня: «Релігія надала коханню велику послугу, зробивши його гріхом» (Анатолій Франс).

Читайте також: