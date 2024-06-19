На Сумщині пролунало 63 вибухи

Протягом минулої доби загарбники здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 63 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Хотінська громада: здійснено атаки FPV-дронами (7 вибухів).

Юнаківська громада: ворог вдарив з артилерії САУ (9 вибухів) та удар FРV-дроном (1 вибух).

Краснопільська громада: 11 мін скинули росіяни на територію громади.

Шалигинська громада: були мінометні обстріли (14 вибухів).

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).

Есманьська громада: завдано удари FPV-дронів (2 вибухи), мінометний обстріл (5 вибухів).

Великописарівська громада: ворог вдарив з артилерії (6 вибухів).

Миропільська громада: зафіксовано атаку FPV-дронів (2 вибухи).

Білопільська громада: був удар FPV-дрона (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ атакувала Україну дронами, скільки безпілотників збила ППО.

Крім того, ми раніше інформували, що воїни ЗСУ розповіли про установки та збиття російських дронів.

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