Американська корпорація вироблятиме боєприпаси в Україні

Американська військово-промислова корпорація Northrop Grumman має намір розпочати виробництво боєприпасів середнього калібру в Україні.

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Про це інформує Breaking Defense.

Представник компанії під час розмови з журналістами заявив, що це відбудеться в рамках угоди про спільне виробництво Northrop, яка була підписана між Пентагоном та урядом України.

"Ми, як ви знаєте, працювали в Україні над виробництвом боєприпасів середнього калібру. Це наш перший проект, який оплачується "українськими доларами". Ми плануємо розширити це на боєприпаси для танків, 155 мм, і інші, оскільки знаходимо інноваційні процеси", - сказав директор з міжнародного бізнесу сектору оборонних систем Northrop Дейв Бартелл.

Крім того, такі плани підтвердив заступник помічника секретаря Державного департаменту США з військово-політичних питань Стенлі Браун.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Sunday Times розповіли, як посередники наживаються на війні в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Євросоюз планує виготовляти 2,5 млн снарядів на рік вже у 2025.

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