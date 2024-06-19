Американська корпорація вироблятиме боєприпаси в Україні

Це підтвердив заступник помічника секретаря Державного департаменту США з питань ВПК.
Американська військово-промислова корпорація Northrop Grumman має намір розпочати виробництво боєприпасів середнього калібру в Україні.
Про це інформує Breaking Defense.
Представник компанії під час розмови з журналістами заявив, що це відбудеться в рамках угоди про спільне виробництво Northrop, яка була підписана між Пентагоном та урядом України.
"Ми, як ви знаєте, працювали в Україні над виробництвом боєприпасів середнього калібру. Це наш перший проект, який оплачується "українськими доларами". Ми плануємо розширити це на боєприпаси для танків, 155 мм, і інші, оскільки знаходимо інноваційні процеси", - сказав директор з міжнародного бізнесу сектору оборонних систем Northrop Дейв Бартелл.
Крім того, такі плани підтвердив заступник помічника секретаря Державного департаменту США з військово-політичних питань Стенлі Браун.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Sunday Times розповіли, як посередники наживаються на війні в Україні.
Крім того, ми раніше інформували, що Євросоюз планує виготовляти 2,5 млн снарядів на рік вже у 2025.
Читайте також:
- Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України: що до нього увійде
- Чому Захід не ставить на перемогу України: "Велика сімка" і тінь Путіна — санкції, ППО та заморожені російські активи
- За угодою із США Україна отримає ескадрильї винищувачів: не тільки F-16 – Зеленський