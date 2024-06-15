Євросоюз планує виготовляти 2,5 млн снарядів на рік вже у 2025

Цього року Євросоюз вийде на потужність виготовлення 1,7 млн снарядів на рік.

Країни Євросоюзу прискорюють виробництво боєприпасів і вже протягом наступного року зрівняються у кількості з Росією.

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Про це повідомив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, інформує La Tribune.

Він заявив, що цього року Євросоюз вийде на потужність виготовлення 1,7 млн снарядів на рік, а вже наступного планує зрівнятись з РФ, виготовляючи 2,5 млн снарядів на рік.

"Ми прискорили виробництво боєприпасів. У березні 2023 року ми виробляли в Європі 500 тисяч снарядів на рік і вже були кращими у цьому за американців, які виробляли лише 300 тисяч. Але з того часу ми подвоїли цю потужність", - сказав Бретон.

Єврокомісар також заявив про необхідність збільшити оборонні закупівлі на тлі напружених відносин з Москвою. Крім того, Бретон зазначив, що Європа повинна й надалі проводити переозброєння своїх армій.

"Ця потреба поділяється багатьма державами-членами ЄС і може піти на користь нашій оборонній промисловості. Але вона повинна бути здатною постачати зброю європейській армії вчасно", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт розповів, за рахунок чого можна перекрити дефіцит снарядів на фронті.

Крім того, ми раніше інформували, що Пентагон робить все можливе, щоб надати Україні критично важливі боєприпаси.

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