День ангела 20 червня: кого та як вітати з іменинами

20 червня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 20 червня

20 червня 2024 року привітайте з іменинами Андрія, Опанаса, Гліба, Дмитра, Івана (Яна), Луку, Хому, Інну, Римму.

Андрій — грецьке ім'я, яке означає "мужній". В дитинстві непосидючий і рухливий. В дорослому віці стає досить непередбачуваним, імпульсивним, може бути душею компанії.

Опанас — давньогрецьке слово, перекладається як "безсмертний". В дитинстві має добре розвинену уяву. В дорослому віці читає дуже багато книг, спокійний і м'який.

Гліб — давньоскандинавське ім'я, тлумачиться як "нащадок Бога". В дитинстві м'який та привітний. В дорослому віці стає сильною духом людиною, яка з гордістю проходить крізь негаразди.

Дмитро — давньогрецьке коріння, означає "присвячений Деметрі". В дитинстві наполегливий, цілеспрямований. В дорослому віці стає творчою особистістю.

Іван (Ян) — давньоіудейське ім'я, перекладається як "милість Божа". В дитинстві надзвичайно сильно прив'язаний до матері. В дорослому віці стає добропорядним, неквапливим.

Лука — латинське коріння, тлумачиться як "світлий". В дитинстві розумний та самостійний. В дорослому віці для нього найбільшим пріоритетом стає його родина.

Хома — з єврейської означає "близнюк". В дитинстві урівноважений і спокійний. В дорослому віці стає працьовитим, прихильник філософських дискусій.

Інна — з латинської мови перекладається як "бурхливий потік". В дитинстві вперта, має складний характер. В дорослому віці стає непосидючою та рухливою.

Римма — з латинською тлумачиться як "жителька Риму". В дитинстві відкрита і вкрай енергійна. В дорослому віці стає відповідальною, не страждає від відсутності шанувальників.

День ангела 20 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 20 червня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай цей день принесе тобі радість, щастя і благословення, а твій ангел-хранитель завжди оберігає тебе.

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З днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя було сповнене світла і любові, як ім’я, яке ти носиш з гордістю.

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Нехай день ангела огорне тебе теплом і ніжністю, а твоє ім’я буде символом благих звершень і великих досягнень.

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В цей особливий день бажаю тобі величезного щастя, міцного здоров’я та невичерпної енергії. З днем ангела!

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Прийми мої найщиріші вітання з днем ангела! Нехай кожен новий день буде для тебе яскравим і незабутнім, як і твоє ім’я.

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