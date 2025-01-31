В пятницу, 31 января, утром в Москве вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщили российские телеграм-каналы.

Огонь вспыхнул на территории бывшего машиностроительного завода им. Чернышева, а затем перекинулся на расположенное рядом общежитие.

Возгорание началось в Сходненском тупике, охватив 2000 квадратных метров площади. Эвакуировали 350 человек, 300 из которых вышли из здания до прибытия пожарных. Для ликвидации огня привлечен специальный пожарный поезд. Причины возгорания пока не известны.

Напомним, ночью дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгограде.

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