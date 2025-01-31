В Москві спалахнула масштабна пожежа

У п'ятницю, 31 січня, вранці у Москві спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомили російські телеграм-канали.

Вогонь спалахнув на території колишнього машинобудівного заводу ім. Чернишова, а потім перекинувся на розташований поруч гуртожиток.

Займання почалося в Сходненському тупику, охопивши 2000 квадратних метрів площі. Евакуювали 350 людей, 300 з яких вийшли з будівлі до прибуття пожежників. Для ліквідації вогню залучено спеціальний пожежний потяг. Причини займання наразі не відомі.

Нагадаємо, вночі дрони атакували нафтопереробний завод у Волгограді.

Читайте також: