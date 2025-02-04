Астролог назвал самые нетактичные знаки Зодиака

В том, что чувство такта свойственно далеко не всем, никто из нас не сомневается.
Конечно, при желании ему можно научиться или хотя бы сдерживать себя в высказываниях, предпочитая промолчать вместо того, чтобы сказать что-обидное для своего собеседника. Но есть среди нас и те, кто не считает такие – неприятные – слова не допустимыми, и потому охотно употребляет их. Астролог Людмил Булгакова назвала знаки Зодиака, которые отнятия не имеют о чувстве такта.
Стрелец
Стрельцы – самый нетактичный знак Зодиака: они могут сморозить такое, что человек, к которому они обращались, долго будет приходить в себя. Оправданием им служит тот факт, все это они делают не специально, а когда понимают, как были неправы, страшно смущаются и извиняются.
Дева
Девы делают нетактичные замечания специально – причем, исключительно и вредности характера: вот не нравится им собеседник, так почему бы не уколоть его. А если их спросят, зачем они обидели человека, представители знака «прикроются» благими намерениями: дескать, просто сказали правду.
Овен
Овны часто страдают от своей вспыльчивости: им так хочется побыстрее ответить обидчику – или того, что они считают обидой, что они не дают себе времени подумать над тем, что говорят: сначала выпалят, и только потом до них дойдет, что, собственно, они ляпнули.
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