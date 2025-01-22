Диверсія в Донецьку: рух "АТЕШ" спалив військовий автомобіль окупантів

Партизани провели успішну диверсію у Донецьку, спаливши військовий автомобіль росіян неподалік військової частини В/Ч 08802 бригади "Кальміус", яка активно воює на Донецькому напрямку.

Про це партизанський рух "АТЕШ" повідомив на власній сторінці.

За інформацією партизан, транспортний засіб, підготовлений для перевезення боєприпасів і особового складу, також був оснащений засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), які були нещодавно передані російськими псевдоволонтерами.

"Наш агент вичекав зручний момент і знищив авто, коли рашисти втратили пильність", – йдеться в повідомленні.

Місцеві жителі, ймовірно, були в курсі того, хто є власником машини, і свідомо не втручалися, дозволивши техніці згоріти.

"Таким чином місцеві жителі Донецька мстять окупантам за те, що вони зробили з їхнім містом та Україною", – підсумували партизани.

Диверсія у Донецьку: рух "АТЕШ" знищив техніку окупантів

Нагадаємо, нещодавно партизани влаштували диверсію на залізниці у Тверській області. Ця ділянка колії використовувалась для постачання на фронт боєприпасів.

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