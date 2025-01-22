Січень продовжує дивувати: синоптики приголомшили прогнозом

Синоптики розповіли, якої погоди чекати українцям впродовж наступної доби. Кажуть, загалом температура повітря буде комфортною, а опадів очікувати не варто. Проте, місцями зима ще нагадає про себе. Всі подробиці – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Новий прогноз погоди!

Новий день і новий прогноз погоди! Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що чекати від погоди 22 січня. За її словами, сьогодні у Києві очікується хмарна погода, в другій половині дня та ввечері - дощ та мокрий сніг. Вітер південно-східний, рвучкий. Вночі близько нуля, вдень +2, +3 градуси. А загалом в Україні температура повітря становитиме +1+4 градуси, на півдні +3+7 градусів, у східній частині від 1 морозу до 2 градусів тепла. Де-не-де пройдуть опади.

"Опади у вигляді дощу та мокрого снігу пройдуть місцями на заході, півночі, у центрі та на півдні. Східні області утримаються від опадів. Вітер південно-східний, рвучкий, на сході пориви до 15-20 метрів за секунду. З 24-го січня температура повітря в Україні підвищиться на кілька градусів", - зазначила Діденко.

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Раніше прогноз погоди на цей тиждень озвучив і метеоролог Ігор Кібальчич. Він заявив, що 22 січня, погодні умови в Україні продовжать визначатися областю підвищеного тиску, а також виступом антициклону зі сходу. Очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Температура повітря в нічний час очікується -2...+3 °С, вдень +2...+7 °С, на Одещині та у Криму до +9 °С. У четвер, 23 січня, на всій території країни продовжиться період спокійної та сухої погоди, без опадів. Лише вдень місцями у Криму пройдуть невеликі дощі. Температура повітря в нічний час становитиме -2…+3 °С, в денний +1…+6 °С. А от у п’ятницю погода буде такою:

“У п'ятницю, 24 січня, місцями у Криму, у Поліссі та на Закарпатті можливі невеликі дощі, часом з мокрим снігом. В решті регіонів України без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер південно-західний, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2...+3 °С, вдень +2...+7 °С, на Одещині місцями до +10 °С.”

Якою буде погода на вихідних?

На вихідних на зимову погоду теж чекати не варто. У суботу, 25 січня, місцями у західних областях, а також у Криму можливий невеликий дощ, в решті областей України без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 °С, вдень +3…+8 °С, на півдні +8…+11 °С. У неділю, 26 січня, в Україні очікується суха погода без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 °С, вдень +4…+9 °С, на півдні та місцями у західних областях +9…+11 °С.

Чи повернуться морози?

Примітно, що на думку синоптикині Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи, до кінця січня Україна, радше за все, вже не повертатиметься до сильних морозів. У коментарі Погода УНІАН вона розповіла, що 26 та 27 січня будуть найтеплішими днями з найближчої перспективи. Температура підвищиться до +1°...+7°, а на півдні країни розігріє до +10°. Експертка зауважила, що до кінця січня "до якихось там морозів таких зимових ми повертатися, радше за все, вже не будемо".

"Тому що у нас після 27-го там є певне зниження температури, але ми повернемося до такого температурного фону, в принципі, як є зараз у нас: близько 0 градусів, вночі - невеличкий "мінус", вдень - невеличкий "плюс", - зазначила Птуха.

Якою буде погода в лютому?

Зима в Україні за останні роки доволі нетипова. Снігопадів і сильних морозів не спостерігається. Практично всюди переважає плюсова температура. Однак, зима триває і ще може принести багато сюрпризів. Чи варто очікувати похолодання у лютому - розповів в інтерв'ю Главреду народний синоптик Станіслав Щедрін. За його словами, до кінця січня суттєвих погодних змін не буде. Він прогнозує, що до самої весни не варто очікувати на різке погіршення погоди. Температура повітря по всій Україні буде в межах +1 - +3 вдень, в нічні години від -3 до -5 градусів. У Карпатах і західних регіонах будуть снігопади та мороз. Сніговий покрив може бути до метра. Також слід очікувати морозів від -10 до -15 градусів. А загалом на території України сильних снігопадів чекати не варто.

Чому в Україні нетипова зима?

Станіслав Щедрін розповів, що нетипова зима в Україні пов’язана зі зміною клімату. І кожна наступна буде дедалі теплішою. Це все наслідки глобального потепління. Окрім того, синоптик додав, що прийдешній лютий може бути схожим на січень.

Народний синоптик зазначив, що на тлі глобального потепління до нас може заходити холодне повітря. Тому буває, що зими в нас - теплі, а весна прохолодна та затяжна. Цьогоріч, за словами Станіслава Щедріна, буде рання весна. В останню декаду лютого і першу декаду березня очікується дефіцит опадів. Температура буде в межах +5 - +10 градусів вдень, уночі можливі заморозки.

Кліматичний прогноз на 2025 рік

Загалом 2025 рік за глобальною середньою температурою може стати одним із трьох найтепліших за всю історію спостережень (вслід за 2023 і 2024 роками). Такий прогноз оприлюднила національна метеорологічна служба Великої Британії Met Office.

2024 - найтепліший рік за всю історію?

Тим часом у Всесвітній метеорологічній організації нагадали, що 2024 рік став наразі найтеплішим роком за всю історію спостережень і завершив десятиліття безпрецедентної спеки - наслідку людської діяльності. За словами вчених, зміна клімату залежить, зокрема, від викидів у атмосферу й рівня парникових газів, який продовжує рекордно зростати. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у своєму новорічному посланні зауважив, що така ситуація - "зміна клімату в реальному часі".

Генеральний секретар WMO Селесте Сауло зауважила, що "кожна частка градуса потепління має значення та збільшує кліматичні екстремальні явища, вплив і ризики".

У 2025 році, за її словами, особлива увага вчених буде приділена кріосфері - замерзлим частинам Землі (морському льоду, крижаним покривам, мерзлій землі).

Якими можуть бути погодні умови в Україні?

За словами першої заступниці міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олени Крамаренко, в Україні на тлі глобального потепління фіксують обміління річок, аномально теплі зими та посушливе літо. Посилює кліматичні зміни та викиди парникових газів також повномасштабне вторгнення РФ (воєнні дії на території країни).

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НЕВЖЕ СНІГ?! НОВИЙ ПРОГНОЗ ПОГОДИ ЗДИВУЄ ВСІХ!

Нагадаємо, синоптикиня повідомила, чи повернуться у січні морози до України.

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