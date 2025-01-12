Коли Масниця 2025 року: як визначити точну дату святкування

Про традиції та точну дату Масниці, чи як її ще називають, Масляної за новим календарем читайте далі.

Масляна (Масниця) 2025 року розпочнеться 24 лютого, і завершиться 2 березня, що і є точною датою святкування в Україні за новим календарем.

Про це ТСН.ua повідомляв у великому матеріалі раніше.

Дату святкування Масниці легко дізнатися за допомогою чинного церковного календаря Православної Церкви України (ПЦУ).

Вареники з сиром і картоплею зазвичай готували на Масницю в Україні

Що відомо про Масницю

Масляна (Масниця або Колодій) – це давнє східнослов'янське (зокрема й українське) свято, під час якого люди прощаються із зимою, пробудження природи із приходом весни та сезонного землеробства. Першого дня вшановували Сонце, що обіцяло тепло і живило природу. Тож вважалося, що господині пекли жертовний хліб – млинець.

Проте, як стверджують сучасні етнологи та фольклористи, для українців обрядовою їжею під час Масниці передусім були вареники з сиром, а також налисники (млинці із начинкою). Також зазвичай на Масляну варили капусняк чи борщ із рибою.

"Традиція випікання млинців впровадилася у нас уже за радянських часів", – зазначає докторка філологічних наук Олена Іванівська у коментарі виданню "Голос України".

Під час Великого посту віряни утримуються від споживання м'яса, молока, масла, яєць, риби (крім визначених днів), а також інших продуктів тваринного походження. А Масницю відзначають впродовж 7 днів перед початком Великого посту (який розпочинається наступного понеділка після її завершення). Тож цей період зазвичай відзначається святкуванням, іграми, змаганнями, застіллями і зустрічами з близькими та родичами.

Дата Масниці вираховується за формулою

Дату свята Масниці 2025 року можна просто:

взяти за "початкову точку" день Великодня;

від цієї дати відняти 56 днів (48 днів Великого посту та дні, коли святкують безпосередньо Масляну).

2023 року ПЦУ офіційно перейшла на новоюліанський церковний календар, тож розрахунки періоду святкування Масляної потрібно проводити саме за ним.

Згідно з православним календарем на 2025 рік, Великий піст розпочнеться з понеділка, 3 березня, й триватиме до суботи, 19 квітня. Тим часом Світле Христове Воскресіння (Пасху або Великдень) українці відзначатимуть у неділю, 20 квітня.

Отже, святкування Масляної у 2025 році розпочнеться у понеділок, 24 лютого, і завершиться в неділю, 2 березня.

Раніше ТСН.ua зібрав привітання з Масницею 2025, а також створив підбірку яскравик фото, листівок та віршів до свята.

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