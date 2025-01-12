Когда Масленица 2025: как определить точную дату празднования

О традициях и точной дате Масленицы, или как ее еще называют, Масленицы по новому календарю читайте дальше.

Масленица (Масленица) 2025 начнется 24 февраля, и завершится 2 марта, что и является точной датой празднования в Украине по новому календарю.

Об этом ТСН.ua сообщал в большом материале раньше.

Дату празднования Масленицы легко узнать с помощью действующего церковного календаря Православной Церкви Украины.

Вареники с сыром и картофелем обычно готовили на Масленицу в Украине.

Что известно о Масленице

Масленица (Колодий) – это древний восточнославянский (в том числе и украинский) праздник, во время которого люди прощаются с зимой, пробуждение природы с приходом весны и сезонного земледелия. В первый день почитали Солнце, что обещало тепло и питало природу. Считалось, что хозяйки пекли жертвенный хлеб, похожий на это небесное светило – блин.

Однако, как утверждают современные этнологи и фольклористы, для украинцев обрядовой пищей во время Масленицы, прежде всего, были вареники с сыром, а также блинчики (блины с начинкой). Также обычно на Масленицу варили капустник или борщ с рыбой.

"Традиция выпекания блинов внедрилась у нас уже в советское время", – отмечает доктор филологических наук Елена Ивановская в комментарии изданию "Голос Украины".

Во время Великого поста верующие воздерживаются от употребления в пищу мяса, молока, масла, яиц, рыбы (кроме определенных дней), а также других продуктов животного происхождения. А Масленицу отмечают в течение 7 дней перед началом Великого поста (начинающегося в следующий понедельник после ее завершения). Этот период обычно отмечается празднованием, играми, соревнованиями, застольями и встречами с близкими и родственниками.

Дата Масленицы рассчитывается по формуле

Дату праздника Масленицы 2025 года можно просто:

взять за "начальную точку" день Пасхи;

из этой даты отнять 56 дней (48 дней Великого поста и дни, когда празднуют непосредственно Масленицу).

2023 ПЦУ официально перешла на новоюлианский церковный календарь, поэтому расчеты периода празднования Масленицы нужно проводить именно за ним.

Согласно православному календарю на 2025 год, Великий пост начнется с понедельника, 3 марта, и продлится до субботы, 19 апреля. Тем временем Светлое Христово Воскресение (Пасху или Пасху) украинцы будут отмечать в воскресенье, 20 апреля.

Итак, празднование Масленицы в 2025 году начнется в понедельник, 24 февраля, и завершится в воскресенье, 2 марта.

Ранее ТСН.ua собрал поздравления с Масленицей 2025, а также создал подборку ярких фото, открыток и стихов к празднику.

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