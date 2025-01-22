Январь продолжает удивлять: синоптики ошеломили прогнозом

Синоптики рассказали, какой погоды ждать украинцам в течение следующих суток. Говорят, в общем, температура воздуха будет комфортной, а осадков ожидать не стоит. Однако местами зима еще напомнит о себе. Все подробности – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Новый прогноз погоды!

Новый день и новый прогноз погоды! Синоптик Наталья Диденко рассказала, что ждать от погоды 22 января. По ее словам, сегодня в Киеве ожидается облачная погода, а во второй половине дня и вечером — дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный, порывистый. Ночью около нуля, днем +2, +3 градуса. В целом же в Украине температура воздуха будет +1+4 градуса, на юге +3+7 градусов, в восточной части от 1 мороза до 2 градусов тепла. Кое-где пройдут осадки.

"Осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут местами на западе, севере, центре и юге. Восточные области воздерживаются от осадков. Ветер юго-восточный, порывистый, на востоке порывы до 15-20 метров в секунду. С 24 января температура воздуха в Украине повысится на несколько градусов", – отметила Диденко.

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Ранее прогноз погоды на эту неделю озвучил и метеоролог Игорь Кибальчич. Он заявил, что 22 января погодные условия в Украине продолжат определяться областью повышенного давления, а также выступлением антициклона с востока. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в ночные часы ожидается -2...+3 °С, днем ​​+2...+7 °С, в Одесской области и в Крыму до +9 °С. В четверг, 23 января, по всей территории страны продлится период спокойной и сухой погоды, без осадков. Лишь днем ​​местами в Крыму пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в ночное время будет составлять -2…+3 °С, в дневное +1…+6 °С. А вот в пятницу погода будет такой:

“В пятницу, 24 января, местами в Крыму, Полесье и Закарпатье возможны небольшие дожди, временами с мокрым снегом. В остальных регионах Украины без осадков. Кое-где возможен туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...+3°С, днем ​​+2...+7°С, в Одесской области местами до +10°С."

Какая будет погода на выходных?

На выходных зимней погодой тоже ждать не стоит. В субботу, 25 января, местами в западных областях, а также в Крыму возможен небольшой дождь, в остальных областях Украины без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью будет составлять -1…+4 °С, днем +3…+8 °С, на юге +8…+11 °С. В воскресенье, 26 января, в Украине ожидается сухая погода без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет составлять -1…+4 °С, днем +4…+9 °С, на юге и местами в западных областях +9…+11 °С.

Вернутся ли морозы?

Примечательно, что по мнению синоптика ни Украинского гидрометеорологического центра Наталии Птухи, до конца января Украина, скорее всего, уже не будет возвращаться к сильным морозам. В комментарии Погода УНИАН она рассказала, что 26 и 27 января будут самыми теплыми днями из ближайшей перспективы. Температура повысится до +1°...+7°, а на юге страны разогреет до +10°. Эксперт отметила, что к концу января "к каким-то там морозам таким зимним мы возвращаться, скорее всего, уже не будем".

"Потому что у нас после 27-го там есть определенное понижение температуры, но мы вернемся к такому температурному фону, в принципе, как есть сейчас у нас: около 0 градусов, ночью — небольшой "минус", днем — небольшой "плюс", – отметила Птуха.

Какая будет погода в феврале?

Зима в Украине за последние годы довольно нетипичная. Снегопадов и сильных морозов не наблюдается. Практически везде преобладает плюсовая температура. Однако, зима продолжается и еще может принести много сюрпризов. Стоит ли ожидать похолодания в феврале - рассказал в интервью Главреду народный синоптик Станислав Щедрин. По его словам, до конца января существенных погодных изменений не будет. Он прогнозирует, что до самой весны не стоит ожидать резкого ухудшения погоды. Температура воздуха по всей Украине будет в пределах +1 - +3 днем, в ночные часы от -3 до -5 градусов. В Карпатах и западных регионах будут снегопады и мороз. Снежный покров может быть до метра. Также следует ожидать морозов от -10 до -15 градусов. А в целом на территории Украины сильных снегопадов ждать не стоит.

Почему в Украине нетипичная зима?

Станислав Щедрин рассказал, что нетипичная зима в Украине связана с изменением климата. И каждая следующая будет все теплее и теплее. Это все последствия глобального потепления. Кроме того, синоптик добавил, что грядущий февраль может быть похожим на январь.

Народный синоптик отметил, что на фоне глобального потепления к нам может заходить холодный воздух. Поэтому бывает, что зимы у нас - теплые, а весна прохладная и затяжная. В этом году, по словам Станислава Щедрина, будет ранняя весна. В последнюю декаду февраля и первую декаду марта ожидается дефицит осадков. Температура будет в пределах +5 - +10 градусов днем, ночью возможны заморозки.

Климатический прогноз на 2025 год

В целом 2025 год по глобальной средней температуре может стать одним из трех самых теплых за всю историю наблюдений (вслед за 2023 и 2024 годами). Такой прогноз обнародовала национальная метеорологическая служба Великобритании Met Office.

2024 – самый теплый год за всю историю?

Между тем во Всемирной метеорологической организации напомнили, что 2024 год стал пока самым теплым годом за всю историю наблюдений и завершил десятилетие беспрецедентной жары - следствия человеческой деятельности. По словам ученых, изменение климата зависит, в частности, от выбросов в атмосферу и уровня парниковых газов, который продолжает рекордно расти. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем новогоднем послании отметил, что такая ситуация - "изменение климата в реальном времени".

Генеральный секретарь WMO Селесте Сауло отметила, что «каждая доля градуса потепления имеет значение и увеличивает климатические экстремальные явления, влияние и риски».

В 2025 году, по ее словам, особое внимание ученых будет уделено криосфере - замерзшим частям Земли (морскому льду, ледяным покровам, мерзлой земле).

Какими могут быть погодные условия в Украине?

По словам первого заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Елены Крамаренко, в Украине на фоне глобального потепления фиксируют обмеление рек, аномально теплые зимы и засушливое лето. Усиливает климатические изменения и выбросы парниковых газов также полномасштабное вторжение РФ (военные действия на территории страны).

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Напомним, синоптик сообщила, вернутся ли в январе морозы в Украину.

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