Синоптик сообщила, вернутся ли в январе морозы в Украину

Вряд ли до конца января в Украине могут ударить сильные морозы. В частности, в течение этой недели – 20-26 января - температура воздуха не будет низкой.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии "Погода в УНИАН".

По ее словам, до конца января "к каким-то там морозам – таким зимним – мы возвращаться, скорее всего, уже не будем".

"После 27-го там есть определенное понижение температуры. Но мы вернемся к такому температурному фону, в принципе, как есть сейчас у нас: около 0 градусов. Ночью — небольшой "минус". Днем — небольшой "плюс", — рассказала эксперт.

Тем временем 26 (воскресенье) и 27 января (понедельник) будут самыми теплыми днями из ближайшей перспективы. Температура повысится до +1...+7°, а на юге страны разогреет до +10°, сообщила Птуха.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в январе. В частности, в стране без осадков, но ожидается ветреная и облачная погода.

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