День ангела 23 января: кого и как поздравлять с именинами

23 января 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 23 января

23 января 2025 поздравьте с именинами Владимира, Геннадия, Ивана, Федора, Екатерину.

Владимир — старогерманское происхождение, означает "большая сила". В детстве энергичный, общительный. Во взрослом возрасте становится благородным, негласным лидером.

Геннадий — древнегреческое имя, переводится как "божественный". В детстве умеет приспосабливаться к разным жизненным обстоятельствам. Во взрослом возрасте становится необязательным, несколько суетливым.

Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется "милость Божия". В детстве добродушен, отзывчив. Во взрослом возрасте становится добрым, неторопливым, спокойным.

Федор – древнегреческое происхождение, означает "подарок Бога". В детстве медленный, эмоциональный. Во взрослом возрасте становится настоящим философом, трудолюбивым.

Екатерина — древнегреческое имя, переводится как "вечно чистая". В детстве энергичная, искренняя. Во взрослом возрасте становится самолюбивой, уверенной в себе.

День ангела 23 января – душевные поздравления в прозе

День ангела 23 января – душевные поздравления в прозе / Фото: pixabay.com

Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, даря тебе свою безграничную поддержку и защиту. Пусть твоя жизнь будет исполнена радости, любви и благополучия!

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В этот день твой ангел благословляет тебя новыми достижениями и радостными моментами. Желаю, чтобы твоя душа была спокойной, а сердце наполнено любовью и гармонией. Пусть ангел всегда оберегает твой путь!

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С Днем ангела! Пусть твои молитвы всегда находят отклик в сердце Господа, а ангел-хранитель дарит тебе силу, мудрость и благословение на каждый день. Желаю счастья, здоровья и удачи на твоем пути!

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Поздравляю тебя с отличным праздником! Пусть твой ангел будет тебе верным другом и верным защитником, а также придаст тебе силы и вдохновение для новых свершений. Желаю осуществления всех мечтаний и мира в сердце!

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой ангел оберегает тебя от всего зла, дарит тебе покой и удачу, а жизнь наполняется только лучшими моментами. Желаю здоровья, гармонии и больших достижений!

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